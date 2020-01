Il tenore Josè Carreras a Pesaro per la masterclass di canto lirico al Conservatorio

PESARO - Il celebre tenore Josè Carreras sarà di nuovo a Pesaro, per il quinto anno consecutivo, per seguire l’ormai consueto appuntamento con la masterclass di canto lirico al Conservatorio Rossini di Pesaro, da lunedì 20 a sabato 25 gennaio. Questo evento è solo il primo di una lunga serie di lezioni, laboratori, seminari e masterclass che compongono il ricco annuale cartellone di attività di alta formazione dell’Istituto. 25 sono i cantanti che raggiungeranno Pesaro da 13 paesi diversi (Italia, Usa, Germania, Francia, Corea del Sud, Giappone, Cina, Russia, Georgia, Spagna, Repubblica Ceca, Croazia).



A questi si aggiungeranno cinque studenti interni del Conservatorio selezionati da una apposita commissione presieduta dal direttore Ludovico Bramanti. Il gruppo di giovani talenti avrà l’opportunità di frequentare lezioni individuali giornaliere con il M° Carreras, accompagnati al pianoforte da Donatella Dorsi e Paolo Gobbi. Al termine del percorso, il tenore catalano sceglierà le migliori voci che si esibiranno nel concerto finale in programma al Teatro Rossini di Pesaro sabato 25 gennaio alle ore 18, dove non mancherà anche qualche sorpresa che il maestro dedica con affetto alla Città della Musica. Una importante collaborazione che si rinnova ogni anno grazie al sodalizio artistico e di amicizia che da oltre 30 anni lega José Carreras e il M° Lorenzo Bavaj, storico pianista accompagnatore del tenore e docente del Conservatorio, che ha visto i due esibirsi in oltre 600 concerti in tutto il mondo.



«Il maestro Carreras sceglie ogni anno solo il nostro Conservatorio per questa importantissima masterclass, - ha sottolineato Bavaj - ed è motivo di grande soddisfazione per noi. Sono molto grato al Comune di Pesaro e al vicesindaco Vimini che anche quest’anno ha dato la possibilità ad un allievo, che non avrebbe potuto frequentare il corso per mancanza di mezzi, di essere presente grazie ad una borsa di studio». «Un risultato importante che rafforza sempre di più il rapporto tra il Conservatorio e la città - ha confermato il presidente del Conservatorio Salvatore Giordano - che sta portando risultati concreti in termini di valorizzazione del nostro lavoro ».

Come ha ribadito il direttore Ludovico Bramanti, grazie all’attività all’estero del Conservatorio Rossini (che fa parte della rete internazionale dei conservatori) ha in programma molti incontri con maestri di grande spessore artistico che ampliano sempre di più i rapporti di un istituto di alta formazione con istituti in tutto il mondo. «Una credibilità a livello mondiale verso quello che è un simbolo della nostra città, parte integrante e attiva della Città della Musica, punto di riferimento internazionale per l’alta formazione musicale. - ha concluso il vicesindaco Daniele Vimini - Il Conservatorio sarà anche ancora uno dei protagonisti della settimana di celebrazioni del compleanno di Rossini che partirà dal prossimo 29 febbraio». Per l’atteso concerto del 25 gennaio è previsto un biglietto di cortesia di 3€. Info: botteghino del Teatro Rossini 0721.387621. © RIPRODUZIONE RISERVATA