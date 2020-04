I tesori della Biblioteca Oliveriana di Pesaro sono on line

PESARO - Nuove iniziative on line anche per la storica Biblioteca Oliveriana, ospitata a palazzo Almerici, una delle strutture architettoniche più importanti del settecento pesarese. La biblioteca, si è costituita grazie alla donazione di edizioni rare, manoscritti e pergamene da parte di Annibale degli Abbati Olivieri, nel 1756. Ma i lasciti sono continuati nei secoli, fino a rendere l’Oliveriana una delle biblioteche più prestigiose delle Marche e dell’Italia centrale. IL 25 marzo, introdotta dal presidente Fabrizio Battistelli, Brunella Paolini ha mostrato due dei tanti volumi antichi dedicati al capolavoro dantesco.



Professor Battistelli, il 25 marzo è stato fatto un omaggio a Dante con due dei tanti volumi del patrimonio dell’Olivieri?

«In un momento così difficile credo sia necessario riprendere il contatto con cose che nella vita di tutti i giorni, non sempre riusciamo a vedere e utilizzare. La biblioteca ha numerose e diverse edizioni della Divina Commedia. In realtà c’è soltanto un imbarazzo enorme nella scelta di simili elementi che contengano almeno due obiettivi: fare conoscere il grande patrimonio librario dei classici e dall’altro fare appello alla dimensione contemporanea».



Altri progetti?

«Un’idea che accarezziamo da tempo è quella di una mostra di mappe geografiche. La carta geografica è qualcosa di estremamente evocativo, che unisce insieme il contenuto tecnico dello spazio, come viene descritto a scopi pratici per la navigazione, accanto ad una estetica curata da artigiani e artisti, dal 400 al 700. Spesso sono colorate a mano e sono oggetti preziosi per l’importante contenuto storico. Ne abbiamo oltre 1000 di queste mappe, un patrimonio straordinario per il quale non basterebbero 10 sale per poterle studiare, ma vederle insieme è un colpo d’occhio affascinante».



Vi era anche un progetto intorno a Raffaello?

«Avevamo predisposto l’esibizione di una serie di disegni che vanno dalla figura tratteggiata da Raffaello su recto e verso di un foglio dove lui schizza una figura sacra che ritorna in un suo dipinto, oltre ai disegni che il suo suo allievo, Timoteo Viti, raccolse, sia del suo maestro che degli altri allievi, dando vita ad una collezione straordinaria che arrivò intatta alla famiglia Antaldi, nell’800. Purtroppo poi si disperse, ma noi abbiamo alcune centinaia di esemplari che stavamo preparando per la mostra da tenersi quest’anno».



Come valuta questo suo anno di presidenza?

«Ho paragonato un po’ questa biblioteca alla villa in campagna della nonna, che fa pensare ad un edificio molto bello, magari circondato anche da un grande giardino, ma che ha bisogno di essere visitato e vissuto: è questo il grande obiettivo che io, così come i miei predecessori, vorrei realizzare. Occorre conquistare i cittadini all’idea che la Biblioteca non è solo un tesoro di famiglia, ma qualcosa di fruibile giorno per giorno».



Obiettivo non semplice?

«In una dimensione dove i beni culturali non sono la priorità assoluta della politica, le risorse artistiche e storiche finiscono per avere meno impatto. Non so cosa ci si possa aspettare ora, dopo questa epidemia, in termini di rinascita e ricostruzione. Sarà tutto da rifare. Un grande cantiere anche con aspetti positivi, visti i primi 30 anni dopo la seconda guerra mondiale che in Italia rappresentarono il boom economico. Se siamo ottimisti pensiamo a questo: oggi la cultura sta “tenendo compagnia” nella clausura, speriamo di fare quadrare i conti che saranno sempre più destinati alla prevenzione di possibili disastri che incombono sulle nostre città e sul mondo».

