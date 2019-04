Baglioni strega Pesaro Oltre 6.500 fan presenti alla Vitrifrigo Arena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Oltre 6.500 persone per Claudio Baglioni giovedì sera alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. E' stato un grande e lungo abbraccio (più di 3 ore di concerto) con cui “Al centro” ha donato ai fan 50 anni di storia della musica italiana. All’interno del palco centrale di 450 metri quadrati, una pedana computerizzata che crea movimenti verticali di diverse misure e forme, con innumerevoli effetti visivi di videomapping, goduti soprattutto dal pubblico in posizioni più elevate rispetto alle poltrone del parterre. 21 musicisti polistrumentisti ai lati del magico quadrato che comprendono anche fiati e archi per dare nuova veste alle hit senza tempo del cantautore romano. Pesaro ha risposto con entusiasmo al richiamo di un concerto unico nel suo genere, grazie alla presenza di un corpo di ballo formato da 30 acrobati e performer capaci di stupire e creare effetti speciali su alcune delle più memorabili canzoni.