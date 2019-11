La stravagante As Police Woman in concerto nell'Arena di Pesaro

PESARO - Appuntamento con la grande musica internazionale, domenica 24 novembre al teatro Sperimentale di Pesaro alle ore 21: Joan As Police Woman, una tra le artiste più stravaganti del songwriting al femminile, è una delle protagoniste della settimana della musica che la Città Creativa Unesco ha organizzato per celebrare il riconoscimento ottenuto il 31 ottobre 2017. Multistrumentista newyorkese originale e stravagante, negli anni Joan As Police Woman ha collaborato con artisti del calibro di Elton John, Lou Reed, Nick Cave, Rufus Wainwright, Antony e Battiato. A un anno dalla pubblicazione di Damned Devotion, Joan As Police Woman torna con Joanthology, la prima retrospettiva pubblicata il 24 maggio (Pias Rercordings): un multi album contenente i migliori successi dell’artista newyorkese e materiale inedito.

Un’antologia degli ultimi quindici anni di brillante carriera musicale, spaziando nei generi e nelle influenze, mettendo in rilievo la dedizione alla sperimentazione che Joan ha sempre avuto nei confronti della musica e dell’arte in senso ampio. Dopo il tour estivo, Joan As Police Woman torna in concerto in Italia sempre in solo, un ritorno alle origini del sound che da sempre la contraddistingue, tra pianoforte, chitarra, la sua inconfondibile voce e la sua carismatica presenza scenica. L’ultimo tour in solo risale al 2006, in occasione della pubblicazione di Real Life; i nuovi concerti in solo sono un gradito omaggio ai fan che da sempre, e sempre più numerosi, la seguono. Il tour di Joanthology vede Joan suonare sia i brani contenuti nell’antologia che brani tratti dal secondo album di cover di prossima pubblicazione.

Nata nel 1970, Joan As Police Woman è cresciuta con la sua famiglia adottiva in Connecticut, fino a quando si è trasferita a Brooklyn per unirsi alla scena musicale di quel periodo. Ha delle basi solide: ha studiato violino all’università e suonato in un’orchestra. Nel 1994 quando raggiunge New York inizia a esibirsi con band art/punk, sperimentando i parametri del suono del suo violino. Inizia poi a lavorare come turnista con Antony and the Johnsons e Rufus Waiwright poi Lou Reed, Beck, Toshi Reagon, David Sylvian, Sparklehorse, Laurie Anderson e Damon Albarn.Ultimamente ha lavorato con Sufjan Stevens, John Cale, Aldous Harding, Woodkid, Justin Vivian Bond, RZA, Norah Jones e Daniel Johnston ed ha inoltre prodotto l’album di Lau che ha vinto un premio per il suo avant-folk scozzese. Joan As Police Woman è un progetto nato nel 2002 e chiamato così in omaggio alla star degli show TV polizieschi Angie Dickinson. I suoi precedenti album sono stati acclamati da pubblico e critica e hanno vinto premi tra cui l’Independent Music Awards (Real Life) e il Q Magazine’s Album of the Year (To Survie). Informazioni: biglietteria del Teatro Rossini tel. 0721 387621, Teatro Sperimentale 0721 387548.

