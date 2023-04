PESARO - La Città della Musica accoglie la prima edizione del festival di musica elettronica Algebra delle Lampade, curato da Paolo Tarsi e Anitya Records, in programma oggi e domani a Pesaro nella chiesa dell’Annunziata e al Teatro Sperimentale. Musica e formazione sono alla base di questa kermesse che offre esclusive regionali che ampliano l’offerta del turismo culturale mentre si scaldano i motori per l’anno magico di Capitale della Cultura 2024. Oltre ai prestigiosi artisti «il pubblico arriva da tutta Italia», conferma Paolo Tarsi, che aggiunge: «Abbiamo prenotazioni da Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna: questo sta a significare che mancava non solo a Pesaro un evento che riunisse i diversi percorsi che la musica elettronica ha intrapreso».



Gli appuntamenti

Tre gli appuntamenti di oggi: alle ore 18 alla chiesa dell’Annunziata si parte con Eugene e il suo Seven years in space, un synth pop avveniristico, di caratura internazionale che fonde sonorità synth anni ‘80 con elementi d’avanguardia. Un’esibizione che conduce l’ascoltatore in un elettrizzante e suggestivo viaggio cosmico. Alle 21 l’appuntamento, in esclusiva nazionale, è con Tukico, il progetto solista della violinista dei Tangerine Dream Hoshiko Yamane, che porterà la magica atmosfera del suo album Primitive al teatro Sperimentale. Un album raffinato frutto di una fusione tra musica classica e una produzione di musica sperimentale-elettronica: potersi perdere tra le pulsazioni sintetiche del suo pregnante violino elettrico è un’esperienza sublime. Si torna infine alla chiesa dell’Annunziata alle 22,30, con Fernando Abrantes, produttore portoghese, ex membro-tastierista dei Kraftwerk, con il suo live Robot Emotions, un lavoro sperimentale e molto ricercato.

La scelta

«Ho scelto ospiti - aggiunge Tarsi - in base ai loro percorsi e sono 3 tipi di presenze differenti per un collegamento con il passato e una visione moderna. Molti si stupiranno di come la fruizione di questa musica sia nelle nostre corde: al concerto di Hoshiko Yamane potrebbero tranquillamente assistere anche i fruitori degli appuntamenti di musica classica dell’Ente Concerti». Musica elettronica che stupisce, che può essere creata in solitudine o condivisa: «Due volti un’unica medaglia - afferma sempre Tarsi - molti artisti che fanno musica elettronica riescono a trasmettere cose interessanti, così come è vero il contrario, si può fare musica senza conoscerla ed esistono operazioni prive di riferimenti. Fare oggi musica elettronica permette di essere autosufficiente senza lavorare con altri musicisti: non è negativo, a patto che non diventi troppo autoreferenziale».

La masterclass

Domani pomeriggio spazio alla formazione (ore 14,30 alla chiesa dell’Annunziata) con una masterclass di Steve Lyon, produttore inglese e sound engineer di Paul McCartney, Depeche Mode, The Cure, Recoil, Subsonica, Laura Pausini. «Abbiamo coinvolto gli studenti del liceo musicale Marconi e del Mengaroni - conclude Tarsi - ma è interessante come questo sia un evento unico e raro anche per i non addetti ai lavori che con Lyon potranno esplorare i vari mondi della musica elettronica». Info e biglietti: Teatro Sperimentale 0721387548.