Simone Massi abbandona Animavì, replica Mattia Priori. E' polemica

PERGOLA - Sembrava “un sogno impossibile da realizzare” e così era sempre stato definito dal suo ideatore Simone Massi, ma Animavì, il primo festival al mondo dedicato all’animazione poetica e d’autore, chiude bruscamente le sue porte, alle soglie della 5°, edizione con due dichiarazioni choc apparse su Facebook: la prima dello stesso Massi e la seconda di Mattia Priori.



L’addio sui social di Massi

La dichiarazione social di Massi arriva alla vigilia di un’assemblea, in programma domenica prossima, che avrebbe dovuto decidere il programma 2020. Nato a Pergola, Animavì aveva saputo ritagliarsi uno spazio di primo piano nel panorama culturale italiano e non solo, con ospiti prestigiosi, come alcuni tra i più grandi registi internazionali, che sono venuti nel nostro territorio, come Kusturica, Sokurov e Wenders. Mancava all’appello solo Jim Jarmusch, che avrebbe dovuto ritirare il Bronzo dorato alla carriera nella scorsa edizione. Un programma che ogni anno si era fatto sempre più intenso, tra incontri, approfondimenti, proiezioni, premiazioni, musica, mostre, masterclass e tanto altro. «Animavì, cambia, diventa altro da come lo avevo pensato, anni fa. E di conseguenza per me si chiude qui. - annuncia Massi sul suo profilo - Nessun rimpianto, ho provato a fare quello che potevo per un territorio e per un certo tipo di animazione, entrambi poco conosciuti e poco fortunati. Per il mio lavoro non ho mai chiesto niente in cambio, mi sarei vergognato solo a pensarlo. Mai preso un centesimo, nemmeno mascherato da rimborso spese. Oggi Animavì cambia registro e io prontamente cambio aria, saluto e ringrazio. Grazie a tutti quelli che ci hanno creduto davvero, senza pensare alla gloria da due soldi del finire sul giornale. Grazie a chi è stato volontario dall’inizio alla fine, senza pensare di venire un giorno a bussare per presentare il conto». Massi trova poi una parola per tutti i collaboratori che in questi 4 anni hanno partecipato e sostenuto il festival con il loro lavoro. Li cita tutti, uno per uno, per nome e arriva a concludere: «Animavì per me arriva a un punto di non ritorno. Va bene così, le cose iniziano e finiscono e i piagnistei servono a poco. Da parte mia mi sono già rimesso in marcia, guardando al bene e lasciando perdere il resto, che per l’appunto è mancia. (…) guardiamo al buono, ripartiamo dalle cose belle».



La replica di Priori

Non si è fatta attendere la risposta dell’altra “anima” del festival, Mattia Priori, che indirizza direttamente la sua replica a Massi: «Dopo quasi cinque anni di lavoro che per me oltre ad essere stato gratuito è significato anche impegnare enormi risorse personali ed economiche mi definisci “mancia”. (…) Hai scelto il tuo pubblico, la tua platea, quella di un social che ad ogni occasione denigri ma che poi controlli ed utilizzo quando vuoi colpire. Hai voluto dividere in persone diverse, quelle di pasta buona e quelle di pasta cattiva. Non mi sarei mai permesso tanto. Non mi sarei mai aspettato tanto». Fino a concludere «… e queste tue parole arrivano proprio qualche giorno prima dell’assemblea che avrebbe fatto ripartire la macchina, ma che presupponeva dialogo, confronto, crescita». I commenti del pubblico sui rispettivi profili invitano al dialogo per salvare una manifestazione così significativa e partecipata, ma la durezza dei due interventi non lascia presagire molti margini di recupero e resta l’amarezza di aver perso un po’ tutti qualcosa di culturalmente importante per il nostro territorio. © RIPRODUZIONE RISERVATA