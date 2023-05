Tanto rock e molte emozioni da oggi e fino a domenica al bar teatro Bocciofila di Villa Potenza, che conclude la stagione con 20 band e quattro serate volute anche per ricordare gli amici Paolo Zico e lo Sciacallo Camillo.



Le emozioni



I primi a salire sul palco, alle 21 di oggi, saranno i Perfect Strangers, band marchigiana nata nel 2002 dall’incontro tra musicisti professionisti. Amanti del rock degli anni ‘70 e ‘80, faranno emozionare con un loro personale tributo ai Deep Purple. “Smoke on the Water”, “Highway Star”, “Child in theme”, “Burn”, “Perfect Strangers” sono alcuni dei brani di maggior successo della band britannica, che insieme ai Led Zeppelin e Black Sabbath hanno lasciato il segno nell’hard rock ed heavy metal dal 1970 in poi. Quanto ai Perfect Strangers, ovvero a Valeriano Prati e Antonio Guidotti, Francesco Caporaletti, Fabio Verdini e Marco Casoni, i marchigiani conoscono bene e da vicino la musica dei Deep Purple, avendo collaborato con Ian Paice (batterista) e Don Airey, tastierista del gruppo inglese, entrato nella band nel 2002, dopo i saluti di Jon Lord. Proprio Paice nel 2002, è arrivato a Civitanova Marche, facendo registrare il sold out al teatro Rossini in una sorta di masterclass a cui ha preso parte anche Airey, per un evento organizzato da Caporaletti. La band marchigiana dei Perfect Strangers ha poi suonato ancora, anni fa, con Paice a Potenza Picena, poi a Barletta, e ancora in altre occasioni, per un totale di 15 esibizioni con Paice e 10 con Airey, oltre a 500 concerti all’attivo. Deep Purple a parte, in particolare Prati ha suonato anche con Mike Terrana e John Macaluso, Guidotti per tre anni con Lighea, Caporaletti con molti altri artisti, tra cui Gus G. e Steve Bolton, Verdini e Casoni anche con Freak Antoni.



L’apertura



Ad aprire il concerto tributo ai Deep Purple saranno i giovani di The Stage, che presenteranno il loro rock. Ma la magia della musica non finisce qui: ce n’è tanta anche domani sera, sempre alle ore 21, quando il linguaggio universale della musica farà unire, sul palco, due straordinarie band. Si tratta de La Macina, gruppo di ricerca e canto popolare, e i Gang, tra i più noti gruppi folk e rock, che suoneranno insieme a villa Potenza. Gastone Pietrucci e Adriano Taborro, Riccardo Andrenacci e Roberto Picchio, Marco Tarantelli e Giorgio Cellinese sono attualmente i membri de La Macina. Dall’altra parte i Gang, formatisi agli inizi degli anni ‘80 sempre nelle Marche per iniziativa dei fratelli Marino e Sandro Severini, hanno pubblicato un nuovo disco “Fra silenzi e spari”. Inizio concerti, sabato e domenica, alle ore 17, per le due giornate della “Uanaghena Maratona”. Partiranno sabato i The Kingstones, Jack & The Jackals, i Pilgrims; poi Jenny Rose & Hot Dogs, Tequila Boom Band e The Rockbirds, prima di dare spazio all’Italian Blues Band e i Dp King Blues Electric Quartet. Domenica invece toccherà, sempre dalle 17, ai T.N.T., Sottozero e Back Banjo; ancora a Cheap Tequila, Zanadu ed Eazy Chills; con la conclusione di Modoo ed Era e Rov. Tutti i concerti delle quattro serate sono ad ingresso libero.