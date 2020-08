Il quartetto capitanato dalla voce di Sara Battaglini apre “Pedaso in Jazz”

PEDASO - Tre concerti per far proseguire la tradizione del jazz a Pedaso. Oggi, venerdì 28, il via (ore 21,15 nella consueta piazzetta del centro storico) con il quartetto capitanato dalla voce di Sara Battaglini. La seconda edizione della rassegna “Pedaso in Jazz” si svolgerà nel cuore pulsante del paese, dove la tradizione marinara ha incontrato la musica ormai tanti anni fa. La rassegna, che si chiuderà domenica, è organizzata da Comune e Round Music.

Stasera si esibirà Sara Battaglini che salirà sul palco accompagnata da Enrico Ronzani al piano, Tiziano Negrello al contrabbasso e Giacomo Scheda alla batteria. Il repertorio spazierà da brani originali e qualche standard rielaborato e riarrangiato. Sara, che ha già accumulato significative esperienze didattiche ed importanti collaborazioni in campo jazzistico, è una cantautrice fiorentina che l’anno scorso ha pubblicato l’album d’esordio dal titolo Dalia.

Domani si esibirà il trio del batterista marchigiano Michele Sperandio (Giuseppe Cistola alla chitarra e Lorenzo Scipioni al contrabbasso) che avrà come ospite speciale il sassofonista Michael Rosen. Il gruppo proporrà un repertorio di standard e brani originali firmati da Rosen, sassofonista statunitense che si è stabilito da anni in Italia. Rosen è un artista molto versatile perché oltre ad aver suonato con Mina, Celentano, Renato Zero, Giorgia, Fiorello e con jazzisti del calibro di Enrico Rava, Franco D’Andrea, Roberto Gatto e altri, è attivo con la musica classica e collabora con l’Orchestra della Scala di Milano.

"Pedaso in Jazz" si chiuderà domenica con il concerto dei MiCO, progetto creato da Michele Santoriello, compositore, bassista e produttore, ispirato dal funk e stimolato dal nu soul e dalla fusion. Un progetto nato da un amore viscerale per il pop di Stevie Wonder. Il collettivo artistico vede Santoriello al basso elettrico, Christian Marini alla batteria, Davide Marini al pianoforte e synth, Massimo Valentini al sassofono. I concerti sono a ingresso gratuito ma è necessaria la prenotazione al 3389580729. «Il 2019 è stato l'anno zero per il nuovo ciclo di Pedaso in Jazz – ricordano Michele Sperandio e Laura Latini di Round Music – e il riscontro è stato ottimo: in tanti hanno sentito la mancanza di questo appuntamento che corona la stagione turistica estiva di Pedaso». «Siamo felici - afferma il vicesindaco Carlo Maria Bruti - di proseguire la bellissima esperienza nata l'estate scorsa. Nonostante tutte le incertezze e le difficoltà di questa stagione estiva ci siamo impegnati per aumentare l'offerta musicale di questo appuntamento, elegante e coinvolgente, nel centro storico di Pedaso».