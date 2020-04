Pechino Express, la delusione di Enzo Miccio: «Basta un autista che ti porta in ritardo...»

“Quando fai un percorso come il nostro, è ovvio che ci rimani male”, una bella delusione il secondo posto a Pechino Express per Enzo Miccio. Il wedding planner ha preso parte al reality itinerante condotto da Costantino della Gherardesca assieme a Carolina Giannuzzi ed è stato sconfitto da “Le collegiali” per un soffio.

La delusione è comprensibile: “Quando fai un percorso come il nostro – ha spiegato a “Oggi” - è ovvio che ci rimani male. Non abbiamo vinto perché è un programma imprevedibile. Puoi correre come un pazzo, vincere gran parte delle prove come abbiamo fatto noi, ma poi basta un autista che ti porta in un posto tre minuti dopo e vanifica tutto”.

Il suo rapporto con Carolina durante l’avventura è stato molto particolare: “Abbiamo un rapporto sincero, leale, di due persone che si stimano. E le voglio un gran bene. Lei sa che sono il suo capo, è diventata quello che è grazie a una scuola che si chiama Enzo Miccio. Non la tratto con i guanti di velluto, ma noi lavoriamo sotto stress. Io devo essere meraviglioso, soave, leggero con le mie clienti. Ma con qualcuno dovrò pure svalvolare, i miei collaboratori fanno da cuscinetto”.

