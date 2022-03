Pechino Express inizia col botto e raddoppia gli ascolti. Grande successo anche per la "Selfie Experience”"

Pechino Express inizia col botto. Il reality itinerante di casa Sky condotto da Costantino Della Gherardesca dopo l’esordio, nel weekend, ha già più che raddoppiato gli ascolti, superando 1 milione di spettatori medi. Grande successo anche per la “Pechino Express Selfie Experience”, visitata da più di 3mila persone.

Pechino Express inzia col botto

Inizio straordinario per il viaggio di Pechino Express su Sky. Dopo l’esordio, nel weekend l’adventure show - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - ha già più che raddoppiato gli ascolti, superando 1 milione di spettatori medi (1.045.000).

Successo di pubblico anche per la Pechino Express Selfie Experience: più di 3300 persone hanno visitato tra il 9 e il 13 marzo lo spazio ideato da Sky Creative Agency, che ha ricreato presso l’ex Scalo di Porta Genova a Milano (RIDE MILANO, in Via Valenza 2) 6 set con suggestive ambientazioni dedicate alle location delle tappe di viaggio di Pechino Express. Tra il vagone del capotreno, il suk del Bazar, il set con le mongolfiere e gli scenari incontaminati della Cappadocia in Turchia, l’affascinante e misterioso Uzbekistan con mausolei, le dune di sabbia di Petra in Giordania e lo skyline futuristico dei grattacieli di Dubai e degli Emirati Arabi, in migliaia, in fila per entrare, hanno potuto viaggiare virtualmente e immortalarsi, vivendo così la propria, personalissima Rotta dei Sultani, come i veri viaggiatori di Pechino Express.

La seconda puntata

La prossima puntata, dopo l’eliminazione delle TikToker Anna Ciati e Giulia Paglianiti, andrà in onda giovedì 17 marzo sempre su Sky e in streaming su NOW (lo show è sempre disponibile on demand). Ai blocchi di partenza della nuova tappa – insieme al condottiero Costantino della Gherardesca – ci saranno 9 coppie: Alex Schwazer e Bruno Fabbri “Gli Atletici”, Ciro e Giovambattista Ferrara “Padre e Figlio”, Barbascura X e Andrea Boscherini “Gli Scienziati”, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio “I Fidanzatini”, Victoria Cabello e Paride Vitale “I Pazzeschi”, Fru e Aurora Leone “Gli Sciacalli”, Nikita Pelizon e Helena Prestes “Italia-Brasile”, Bugo e Cristian Dondi “Gli Indipendenti” e Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni “Mamma e Figlia”.

