Pechino Express 2023, Joe Bastianich e Andrea Belfiore sono i vincitori: l'amarezza dei "Novelli sposi"

Joe Bastianich e Andrea Belfiore, "Gli italoamericani" vincono Pechino Express 2023. Sono stati loro nel testa a testa con la coppia de “I Novelli Sposi” (composta da Federica Pellegrini e Matteo Giunta) i primi ad arrivare sul tappeto rosso del tempio di Angkor, ultima tappa della Via delle Indie. Una finale che ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso fino all'ultimo, con un risultato che non era per niente scontato.

Pechino Express, vincono l'anconetano Andrea Belfiore e Joe Bastianich. Battuta la coppia Pellegrini-Giunta (altro marchigiano)

«Anche se nella vita ho ottenuto tante vittorie, non sono mai arrivato primo nelle gare. È tanta roba», commenta Bastianich, subito dopo la proclamazione. Rimane con l'amaro in bocca la competitiva Federica Pellegrini. «Nella vita mi piace vincere.

La classifica

Terzo posto, e quindi prime eliminate nel corso della finale dello show in onda su Sky, "Le Mediterranee" Carolina Stramare e Barbara Prezia. Finisce con questo podio l'edizione di Pechino express 2023 che è stata condotta da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. Non ci resta che attendere di scoprire quale meraviglie del mondo ci riserverà la prossima stagione.