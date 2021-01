Patrizia Mirigliani, il dramma a Verissimo: «Ho denunciato mio figlio per salvarlo dalla droga»

Il dolore di Patrizia Mirigliani a Verissimo: «Ho denunciato mio figlio per salvarlo dalla droga». E' la patron di Miss Italia e siamo abituata a vederla sempre sorridente e cordiale con tutti. A Silvia Toffanin ha confessato uno dei suoi momenti più difficili della sua vita.

Patrizia Mirigliani ai microfoni di Verissimo ripercorre alcuni dei momenti più sofferti che l’hanno portata a una drastica decisione: «Ho denunciato mio figlio per salvarlo, non c’era altra soluzione. Quando si prende una decisione come questa lo si fa perché si è soli. La pietà di una madre non aiuta un figlio. Mi chiedeva continuamente soldi, una richiesta che si accentuava quando aveva più bisogno di sostanze. Quando è arrivata la denuncia si è voluto vendicare raccontando tutto alla stampa – e prosegue – oggi però mi ringrazia perché gli ho dato modo di pensare, ha capito che per fare questo ero disperata».

A Silvia Toffanin, che le chiede se abbia avuto sensi di colpa per qualche mancanza, Patrizia dice: «Sono stata una mamma che ha fatto tutto per lui. Credo che a piccoli passi ce la faremo».

Infine, un messaggio di speranza: «Spero che Nicola un giorno possa diventare per altri ragazzi, con lo stesso problema, un punto di riferimento”.

