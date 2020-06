RicominciARTE, la seconda parte del mega show a Passo di Treia

TREIA - Il 27 giugno la seconda parte di RicominciARTE, il primo grande evento dal vivo per la ripartenza degli artisti marchigiani. Alle ore 21.30 alla Megi's Area di Passo di Treia. Apertura cancelli ore 20, con possibilità di cenare in loco. Infoline per i biglietti al 0733.865994 – 392.4450125.



Stasera saranno protagonisti gli attori per performance teatrali. Ci saranno:

Stefano Tosoni, Mirco Abbruzzetti, Antonio Lucarini, Cesare Catà, Gian Paolo Valentini & Elena Fioretti, Duo-Deno, Lando e Dino, Gli Indimenticabili.

Ieri a vincere sono state le emozioni e la professionalità di tutti gli addeti al settore: dai tecnici, agli organizzatori agli artisti.



Da un backstage dove il distanziamento tra gli artisti era delimitato secondo le norme vigenti, sono saliti sul palco i musicisti carichi di energia chiamati ad esibirsi dai due frizzanti conduttori della serata, Daniela Gurini e David Romano.

Protagonisti di ieri: Lucio Matricardi, Diego Mercuri, Capabrò, Chicca Sciarresi, XGiove, Doralia Tomassetti, David Uncini & Antonio Cuccaro, Incontri d’Opera, Matteo Greco.

RicominciARTE è un evento ideato e progettato da Roberto Rossi, titolare dell’agenzia Eclissi Eventi per far ripartire il comparto artistico delle Marche valorizzando gli artisti della regione. © RIPRODUZIONE RISERVATA