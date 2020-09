La passeggiata di salute con la Mascino e Timi alle Muse di Ancona

ANCONA - Debutta il 24 settembre in prima nazionale al Teatro delle Muse di Ancona Promenade de santé Passeggiata di salute di Nicolas Bedos, traduzione di Monica Capuani. Una commedia unica e speciale con protagonisti Filippo Timi, Lucia Mascino di nuovo insieme in palcoscenico guidati da Giuseppe Piccioni alla sua prima regia teatrale.

Gli artisti sono in prova al Teatro delle Muse. La produzione è di Marche Teatro, scena e luci sono di Lucio Diana, i costumi di Stefania Cempini, le musiche originali di Valerio Camporini Faggioni.

Lo spettacolo, originale ed intenso, sarà in scena al Teatro delle Muse dal 24 settembre al 1° ottobre (escluso lunedì 28) sempre in serale alle 20.45 con una doppia recita la domenica alle 16.30 e alle 20.45.

Lo spettacolo dopo Ancona sarà a Milano dal 22 ottobre al 1° novembre al Teatro Franco Parenti.



L’autore ci fa vivere con leggerezza e profondità una storia sentimentale attuale ed avvincente sulla follia e sull’amore; il testo di Bedos lo fa in un modo illuminato e lucido. Un uomo e una donna su una panchina si divertono, si piacciono, si desiderano.



Il regista Giuseppe Piccioni scrive nella motivazione artistica. «Ho scelto Promenade de santé Passeggiata di salute di Nicolas Bedos per molti motivi. Il primo perché è un testo complesso, pieno di insidie e di possibili chiavi di lettura. Abbastanza aperto per poterne proporre una rappresentazione personale e l’ideale per un regista come me che ama lavorare con gli attori, che vede nel lavoro degli attori e con gli attori il cuore della propria ricerca, così come ho cercato di evidenziare nella mia esperienza cinematografica. Almeno finora. Per questo ho scelto Lucia e Filippo con cui avevo già condiviso l’avventura di un film. Per il loro talento e per il sollievo che mi procura lavorare con attori così appassionati, privi di calcoli, sempre pronti a rischiare qualcosa per cercare, sulla scena, un momento di verità. Un altro motivo che mi ha portato a questa scelta è quello di evitare, di infilarmi in temi che avessero direttamente a che fare con l’attualità, e, nello stesso tempo, rilanciare un’idea di contagio ben diversa, quella appunto del contagio amoroso, di una malattia necessaria che da sempre, ostinatamente cerchiamo di rinnovare, nonostante le controindicazioni, le conseguenze, sempre incapaci di giungere ad una immunità che ci ponga definitivamente al riparo da possibili sofferenze».



Promenade de santé apre la programmazione invernale 20/21 di Marche Teatro. Lo spettacolo è il primo di quattro appuntamenti Poker d’Assi, spettacoli in abbonamento che saranno in scena al Teatro delle Muse da settembre a dicembre 2020. Gli spettacoli proposti sono tutte nuove produzioni di Marche Teatro con protagonisti della scena teatrale italiana diversi tra loro per appartenenza generazionale e stile. Dopo Filippo Timi, Lucia Mascino diretti da Giuseppe Piccioni in Promenade de santé, segue Carrozzeria Orfeo con il paradossale, feroce e quasi profetico Miracoli metropolitani scritto da Gabriele Di Luca, diretto dallo stesso di Luca con Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi. Poi ancora Marco Baliani con Una notte sbagliata, spettacolo scritto dallo stesso Baliani e diretto da Maria Maglietta, dove interpreta i numerosi personaggi di una storia attuale; chiude il programma Carlo Cecchi con due atti unici di Eduardo De Filippo tra cui l’inedito per la scena: Dolore sotto chiave insieme allo spassoso, Sik sik l’artefice magico.



Biglietteria Teatro delle Muse tel.071.52525 071 20784222 biglietteria@teatrodellemuse.org. © RIPRODUZIONE RISERVATA