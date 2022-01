Paolo Fox ancora assente da I Fatti Vostri: i fan vogliono risposte ma i conduttori glissano. Giallo in casa Rai

Paolo Fox è ancora assente da I Fatti Vostri. In questi giorni i fan dell'astrologo più famoso del piccolo schermo si stanno chiedendo che fine abbia fatto l'uomo e si stanno preoccupando. L'esperto di allieneamenti astrali è assente dal programma Rai da lunedì. E se ieri i telespettatori hanno lasciato correre oggi alla seconda assenza consecutiva dalla trasmissione il fan club (su Facebook) dell'astrologo, ma anche la pagina de I Fatti Vostri, è zeppo di domande: «Perchè nessuno dice il motivo della mancanza di Paolo Fox?» e anche «L'oroscopo vogliamo sentire la mattina».

APPROFONDIMENTI SENZA DI LEI... GFVip, Sonia Bruganelli e l’immunità a Soleil Sorge:... ALTA MODA Chiara Ferragni nuda sotto il cappotto: il look bollente alle sfilate...

Paolo Fox che fine ha fatto?

I telespettatori appassionati di stelle vogliono saperne di più. A preoccupare e a far alzare il gossip è anche il silenzio dei due conduttori. Nessuna spiegazione da parte di Salvo Sottile e Anna Falchi. Su Twitter si cinguetta sul perché neanche oggi Paolo Fox non abbia dispensato i suoi consueti consigli e attribuito le stelle della fortuna ai segni zodiacali. davvero bizzarro che i conduttori non diano spiegazi alcune, anzi sono due giorni che fanno finta di nulla, lasciando i fan alle loro domande e dubbi.

Il mistero

Vista la situazione di emergenza sanitaria la prima deduzione che i più si sono dati è che l'astrologo possa aver preso il Covid, ma in tal caso non capisce perché nessuna comunicazione ufficiale a riguardo. Potrebbe quindi essere Fox un contatto stretto di un positivo? Si possibile ma allora perchè non si collega da remoto alla trasmissione per rassicurare i fa e dispesare consigli?

Il maestro Palatresi torna in studio

Un caso risolto invece è quello del maestro Stefano Palatresi: il musicista dopo essere stato assente lunedì scorso è tornato in studio con la mascherina Ffp2 perchè essendo stato nei giorni scorsi a contatto con una persona risultata positiva è stato costretto a rispettare l’attuale protocollo sanitario in diretta tv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA