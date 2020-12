Paola Perego, lutto per la conduttrice: il papà è morto a causa del Covid

Paola Perego in lutto per la morte del papà. Pietro è morto a causa del Covid dopo essersi aggravato. A dare la notizia della scomparsa del padre della conduttrice è la sua agenzia Arcobaleno Tre che attraverso un tweet ha annunciato il decesso.

La stessa Paola Perego qualche tempo fa aveva parlato della grande paura che aveva di perderlo e purtroppo le sue condizioni si sono aggravate. Il padre e la madre avevano scoperto pochi giorni fa di essere positivi al coronavirus, malattia che aveva colpito la stessa Paola settimane fa. La Perego aveva espresso tutta la sua preoccupazione e il dolore per non poter stare vicina ai genitori in un momento così difficile.

Pietro aveva problemi di salute pregressi e il covid avrebbe contribuito ad aggravare il suo quadro clinico. Per ora la Perego non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.

