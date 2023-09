Nove spettacoli “Made in Marche”, sei di teatro contemporaneo, quattro della rassegna “Tout le cirque”: la stagione 2023/2024 del teatro Panettone di Ancona è pronta ad attrarre il pubblico di ogni gusto ed età.



Le edizioni

Dal 2007 gestito e curato dal Gruppo teatrale Recremisi, il teatro aprirà i battenti il 14 ottobre per chiuderli, alla fine di tutte le rappresentazioni, il 20 aprile. Si comincia con “Made in Marche & co”, nata nove anni fa, che propone teatro comico e contemporaneo a cura di professionisti marchigiani. «Nove anni fa – ricorda il direttore artistico Massimo Duranti – parlando con Stefano Tosoni di Proscenio mi disse che “noi non riusciamo a replicare nulla”. Gli ho proposto di scommettere insieme sugli artisti marchigiani e di aiutarmi a trovare compagnie, ci siamo accordati e nel corso degli anni sono arrivati Michele Gallucci, Piero Massimo Macchini, Paola Giorgi, Cesare Catà. Tutti quelli che ancora non sono arrivati, lo faranno nei prossimi anni». A cominciare, come da tradizione, Macchini, con il suo “Scena Muta”, per la regia di Leonardo Accattoli (14 ottobre), per poi passare ad Andrea Caimmi, il 18 settembre, con “Il signor Braille”, una sorta di spin off di “Zio Vanja” di Anton Checov, ispirato al personaggio di Ivan Ilic Telegin. Doppio appuntamento (8 e 9 dicembre) con il “Canto di Natale” della compagnia Nuovo Melograno”, mentre Cesare Catà farà la sua lezione spettacolo “Ginevra ne vale la pena” il 16 dicembre. La nuova produzione di Bottega Teatro Marche, Blondie, vedrà sul palco Paola Giorgi il 13 gennaio 2024, mentre il 27 gennaio sarà la volta di Daniele Vagnozzi con “Tutti bene ma non benissimo”. Antonio Lovascio porterà la sua “Calascibetta 44” il 3 febbraio, mentre il 6 aprile sarà Michele Casadei a presentare “Rina”. IL CIRCO TEATRO «Dopo Made in Marche – spiega Duranti – sette anni fa abbiamo introdotto il circo teatro, siamo arrivati alla quinta edizione che presenta quattro spettacoli». Tutti nel 2024, si comincia il 24 febbraio: “Operativi!” sarà lo spettacolo degli Ecocentrici Dadarò, con un tedesco, un italiano e un americano. Nessuna barzelletta, ma tante gag divertenti e sorprendenti. I “Balloons Adventures” a cura del Collettivo Clown saranno in scena il 9 marzo, mentre il 23 marzo tornerà Piero Massimo Macchini con “Fuori Porta”. A chiudere la settima edizione del circo teatro saranno Nando & Maila, il 13 aprile, con la loro “Sonata per tubi”. «Dopo la prima edizione – aggiunge il direttore artistico – abbiamo confermato la rassegna di prosa di autori contemporanei». Si comincia con “La fame dello Zanni” (28 ottobre) di Mathias Martelli, per poi andare con Otello Pop Tagedy (11 novembre) a cura di Carlo Decio e quindi, ad anno nuovo “See Primark and die”, della compagnia Gatto e Rubini (27 gennaio); “Le sorelle Landrù” di Liberarte e Verba Volant (17 febbraio); “Giovinette – Le calciatrici che sfidarono il Duce” di Pem Habitat Teatrali (3 marzo) e “Mussolini” a cura di Tom Corradini (20 aprile). «La soddisfazione – aggiunge Duranti – è davvero grande. Nel corso degli anni fra me e gli artisti si è creato uno splendido rapporto di amicizia». Aspettando il pubblico, è partita la campagna abbonamenti (info casa della Musica 071 202588 )