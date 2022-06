Palinsesti Mediaset: i big e il grande calcio su Canale 5, ma il Biscione scommette sulla fiction

A Canale 5 non tutte le fiction escono con il buco, quel buco che si riempie con gli ascolti di prima serata. Tuttavia, per qualche inatteso scivolone - tipo la serie "L’Ora Inchiostro contro Piombo" scesa al 7,1% di share - ce ne sono altre che hanno ottenuto un gran successo e che i telespettatori del Biscione aspettano per vedere la stagione successiva. E proprio su queste fiction che Canale5 punta fiches per l’autunno 2022 e la primavera 2023.

LE FICTION – Sono in palinsesto: Viola come il mare (6 serate in compagnia di Francesca Chillemi e Can Yama); Fosca Innocenti 2 (4 serate con Vanessa Incontrada, Francesco Arca, Sergio Muniz e Giovanni Scifoni); Luce dei tuoi occhi 2 (6 serate con Anna Valle, Giuseppe Zeno, Francesca Cavalli); Buongiorno, mamma 2 (6 serate con Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta); Il Patriarca (6 serate con Claudio Amendola, Antonia Liskova, Giulia Bevilacqua, Primo Reggiani); L’anima Gemella (4 serate con Daniele Liotti); La Ragazza di Corleone (4 serate con Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino, Alessandro Fella) e l’attesissima Bardot in tre puntate con Julia de Nunez, Giuseppe Maggio e Valentina Romani.

LE CONFERME – Nella prossima stagione confermati tutti i programmi di successo di Canale5. Dalla prima serata del sabato sera targata Maria De Filippi (Tu si que vales - C’è posta per te – Amici), a Scherzi a Parte, Lo Show dei record, Ciao Darwin, ai reality Grande Fratello e L’isola dei famosi, all’access prime time con Striscia la Notizia, alla seconda serata con il Costanzo Show. Le novità riguarderanno Emigratis, Michelle Impossible & friends, Felicissima sera, Talentissimo me, Zelig, La Talpa, Mai dire gol. E poi ci sono sempre le partite del grande calcio che nella passata stagione ha riscosso ascolti eccellenti. Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana continueremo a seguirle in chiaro solo su Mediaset.

ITALIA 1 – Il prime time della seconda rete di Cologno, la più amata dai giovani, vedremo un film il venerdì, il sabato e la domenica. Conferme per Le Iene al martedì, per Fbi Most Wanted al giovedì, Enigma e Freedom al lunedì. Il mercoledì il giorno più vario dopo si alterneranno vari programmi.

RETE 4 – La prima serata è come da tradizione in questi ultimi anni dedicata ai talk politici. Conferme per Quarta Repubblica al lunedì, Fuori dal Coro martedì, Controcorrente mercoledì, Dritto e Rovescio giovedì, Zona Bianca la domenica. Il venerdì resta dedicato alla cronaca con Quarto Grado, mentre al sabato tana libera tutti con un film.