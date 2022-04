Paky e Rhove live, doppia notte rap. Ecco il cartellone dei locali marchigiani per il ponte

ANCONA - Ancora un altro super weekend per il by night di casa nostra che gioca di sponda con la Festa 25 aprile per estendere un po’ le notti del divertimento. Stasera al Brahma clubship di Civitanova Marche arriva un altro degli idoli dei giovani: Rhove live, il Rapper de La Province arriva live sul palco del locale civitanovese per Goodies, il party reggaeton – hip hop – commerciale. Domani Vida Loca, l’appuntamento in esclusiva regionale con la One Night più ballata d’Italia. Chiude la tripletta di appuntamenti di questo long weekend domenica lo special guest Jackmaster Plus dj Riccardo Prosperi.



Rap per i giovanissimi

Altro artista rap seguito dai giovanissimi è Paky che sarà domenica sera alla serata evento del BB di Cupramarittima con una performance live con alcuni dei brani tratti dal suo ultimo album. Al Mia di Porto Recanati domani special guest i Dj from Mars, noti fra l’altro per aver prodotto remix ufficiali per diversi artisti, tra cui Sean Paul, Pitbull, Sophie Ellis Bextor, Dirty Vegas, Fragma, Ciara, Coolio ed Ennio Morricone. Domani al Donoma Club di Civitanova special guest in consolle Andrea Damante, modello, dj e personaggio televisivo, da anni richiesto in tutte le disco d’Italia, ha anche lanciato una sua linea di abbigliamento e accessori, venduti on line. Domenica invece prefestivo della liberazione con i Latin Power. Massimo Pericolo domani arriva sul palco del Mamamia Club di Senigallia con il suo nuovo tour, durante il quale porterà live alcuni dei brani tratti dal suo ultimo album “Solo tutto”. La Serra di Civitanova si tinge nuovamente di rosa. Ritorna Emozioni a 2000, il venerdì ideato da Aldo Ascani. In consolle Oyadi, talentuosa dj consigliata nientemeno che da Albertino. Fu proprio lei nel 2016 nella piazza centrale di Civitanova Marche a riscaldare il pubblico in occasione del memorabile DeeJay Time in Tour. Nella prima parte della serata, cena spettacolo con la musica live dei The Fuzzy Dice. Domani Oriano ed Alessandrino, con la cena euforica, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica l’appuntamento per Maracanà con Nicola Pigini, Axer. Al Miù di Marotta “From dinner till late”. Dalla cena spettacolo selezione musicale Ricky Esse, after dinner 90’s music più 5 ambienti musicali per tutti i gusti. Stasera al Miami di Monsano Mamacita con i migliori ritmi Reggaeton, Hip Hop, R&B e Afro del momento, selezionati dai dj.



L’intrattenimento

Al Sottovento di Numana cena spettacolo con intrattenimento musicale firmato come sempre Movimenti Notturni. In consolle: Licio dj e Gianluca voice. Domenica invece aperitivo cena e musica latina, con Latin Sound by Kasino Latino. A San Benedetto del Tronto l’Harena per tutto il weekend mixa sapientemente il buon cibo con la buona musica nel dopocena altrettanto da gustare. Ancora domani e domenica appuntamento weekend per il Jonathan Disco Beach San Benedetto del Tronto: cena spettacolo e disco, dalle 20 in poi. Domani al Ristorante Madeirinho di Civitanova Marche. Pre disco. Club latino. Cena, spettacolo e dj. Ristorante brasiliano. L’unica churrascaria delle Marche.

