Le pagelle della quarta serata di Sanremo 2022: le canzoni cover. I voti ai cantanti. Noemi incanta: 9. Truppi e Vinicio Capossela 8,5

Le pagelle della quarta serata di Sanremo 2022: le canzoni cover. I voti ai cantanti. Dopo le prime tre serate, in cui i 25 cantanti hanno presentato le loro canzoni in gara, come da tradizione, arriva la serata del Festival dedicata ai duetti e alle cover. Saliranno sul palco dell'Ariston tutti i concorrenti della kermesse e anche le esibizioni di oggi concorreranno alla classsifica generale e finale. Sabato, invece, riascolteremo tutte le canzoni in gara in attesa del verdetto finale. Leggo.it torna ad assegnare i voti ai cantanti che si alterneranno davanti alle telecamere.

NOEMI - "YOU MAKE ME FEEL LIKE (A NATURAL WOMAN)" VOTO 9 - Una "natural woman" suadente e accattivante. Il suo registro armonico è quello. Noemi diventa Aretha dei giorni nostri.

GIOVANNI TRUPPI con Vinicio Capossela e Mauro Pagani - "Nella mia ora di libertà" VOTO 8,5 - Una versione asciutta ma non per questo austera, anzi coinvolgente della ballata politica di De André. Capossela e Pagani arricchiscono l'atmosfera di militante sobrietà.

YUMAN con Rita Marcotulli - "My way" VOTO 6 - Yuman prosciuga il classico dalla tonante drammaticità sinatriana. All'inizio l'effetto è un po' pianobar poi mano a mano cresce la voce anche se l'interpretazione resta al palo. Marcotulli supporta con maestria.

LE VIBRAZIONI con Sophie and The Giants e il maestro Beppe Vessicchio - "LIVE AND LET DIE" VOTO 7 - Se non vedi, non credi. Vessicchio torna sul podio per la band che azzarda un McCartney rivisitato, accompagnato dal duo britannico. La versione è convincente con un punto in più perla bella voce di lei.

SANGIOVANNI con Fiorella Mannoia - "A MUSO DURO" - VOTO 5 - Lui ce la mette tutta ma l’effetto è Amici non certo Sanremo/Ariston. L’impegno lo sovrasta. Fiorella fa quel che può per portare la ballad di Bertoli alla sua sanguigna verità.

EMMA con Francesca Michielin - "BABY ONE MORE TIME" VOTO 7 - Idea vincente. Ma per scalare di marcia un po’ di sicurezza in più non avrebbe guastato. Chissà che direbbe Britney.

GIANNI MORANDI con Jovanotti e MOUSSE T. - MEDLEY VOTO 10 - Il Gianni nazionale ha scomodato il suo più recente autore di riferimento, Jovanotti. Insieme a MousseT. arrangiatore e direttore. Due hit dell'uno e due dell’altro. Vi piace vincere facile... Teatro a temperatura rovente. Loro due, due bambini sulla giostra.

ELISA con Elena D'Amario - "WHAT A FEELING" - VOTO 8 - Voce spaziale per un capolavoro di Giorgio Moroder (per l’occasione collegato da LA), Keith Forsey e Irene Cara. Elisa gioca nel suo universo vocale con grande sicurezza.

ACHILLE LAURO con Loredana Bertè - "SEI BELLISSIMA" VOTO 9 - Lauro si difende bene. Loredana gli fa da partner.. Insieme sono una bomba. E omaggio alla regina sia. Ma anche a una canzone che mette sempre un brivido.

MATTEO ROMANO con Malika Ayane - "YOUR SONG" VOTO 8 - Coraggiosissimo ad affrontare un brano del genere. Malika spinge l’acceleratore verso l’Olimpo del suono. Bravi.

IRAMA con Gianluca Grignani - "LA MIA STORIA TRA LE DITA" VOTO 6 - Irama si inerpica in duetto con l’autore in una canzone che è ormai un classico contemporaneo. Ma l'allievo" supera il “maestro”, convincente, centrato. Grignani gigioneggia, clowneggia.

DITONELLAPIAGA e RETTORE - "NESSUNO MI PUO' GIUDICARE" VOTO 7 - Arrangiamento molto fedele all’originale e anche l’interpretazione è abbastanza nel mood beat. C’è magari meno grinta, quella che ci metteva Caterina, ma le due ragazzacce di Sanremo 2022 portano comunque a casa il risultato.

IVA ZANICCHI - "CANZONE" VOTO 7,5 - Il capolavoro di Don Backy e Detto Mariano aveva bisogno di una voce a vele spiegate e Iva Zanicchi ci ha messo, vibrante, tutta la sua. Omaggio a Milva dovuto.Con video storico della sua esibizione nel 1968 al festival e standing affettuosa.

