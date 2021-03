Pagelle prima serata Sanremo 2021: i voti a tutti i cantanti in gara oggi. Sono la cosa più attesa di ogni Festival che si rispetti. E anche Leggo.it non si sottrae. Quindi canzone dopo canzone, scriveremo le Pagelle di Sanremo 2021, insomma quello che ogni cantante "big" teme più di ogni altra cosa: i voti. Saranno tredici i cantanti, i cosiddetti "campioni" che si presenteranno sul palco del teatro Ariston per esibirsi in questa prima serata di Sanremo 2021. Come già noto c'è un cambiamento di programma: al posto di Irama, un cui collaboratore è risultato positivo al Covid, e quindi messo in quarantena fiduciaria, canterà Noemi. Ecco i cantanti che vedremo oggi: Arisa, Colapesce e Dimartino, Aiello, Francesca Michielin e Fedez, Max Gazzè, Noemi (che sostituisce Irama), Madame, Maneskin, Ghemon, Coma Cose, Annalisa, Francesco Renga; a chiudere Fasma. Per ognuno di loro leggerete i nostri giudizi.

LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA DI SANREMO 2021

ARISA - Potevi fare di più 7 - Una poesia: per intonazione, per vocalità, per interpretazione. In un elegantissimo tailleur pantalone rosso, abbinata alla rosa tra le dita e allo smalto, Arisa canta Potevi fare di più, testo e musica di Gigi d’Alessio. E poco importa se a un certo punto sembra perdersi, o se ricorda un po’ le sue ballate classiche. La parabola dell’amore è servita: amore, accettazione della fine e voglia di ricominciare. 7

COLAPESCE DI MARTINO - Musica leggerissima 8 - La loro è musica leggera leggera, anzi “Musica leggerissima”. Fischiettano e cantano in buona sintonia un ritmo ballabile, anzi ballabilissimo (con pattinatrice sul palco), che invoca una sana, innocua “voglia di niente”. Un po’ di disimpegno anni Ottanta, con qualche richiamo ai decenni precedenti, con un tocco da nobile cantautorato ironico (un pizzico di Battiato, un altro di Silvestri) immerso tra i violini. 8

Ultimo aggiornamento: 22:18

