Pablo America doppio, l’artista torinese ha pubblicato due nuovi singoli a poca distanza e un video che li unisce

Pablo America, classe 1990, nato a Torino, ma marchigiano per una scelta, che l’ha portato da qualche anno a vivere a Trodica di Morrovalle, ha uno stile tutto particolare. Di lui dicono che ha un “bipolarismo discografico”, perché quando pubblica i brani, lo fa a doppiette.



Il doppio

Due singoli, in uscita a distanza di una settimana l’uno dall’altro, come accaduto agli ultimi due, “We are ready to the fight” e “Fragole e rock ‘n’ roll”, uniti insieme nel videoclip uscito dopo i brani. «La scelta – spiega Pablo America – non è prettamente mia. In questo mi aiuta Maciste, e all’inizio abbiamo deciso di dare spazio a tutto il mio repertorio, fatto di brani diversi tra loro. È stato un modo per dare spazio a tutte le mie canzoni, e dargli una sorta di filo conduttore». Una caratteristica che indubbiamente incuriosisce il pubblico, e che sta suscitando non poco interesse. In “We are ready to the fight”, il primo brano dell’ultima doppietta pubblicata dall’artista, ci sono le influenze dei King Gizzard. «Nel 2019 è uscito il loro brano “Infest the Rats’ nest” – racconta – li adoro, ascolto sempre quel genere, e ho voluto scrivere qualcosa. Il brano è nato in questo modo, anche dalla mia passione per i suoni che arrivano dalle parole vicine». Un flusso di parole, quindi, che sia musicale, è questo il filo conduttore che ha portato Pablo America a scrivere questo brano. «All’interno non c’è la volontà di fare alcun tipo di story telling» precisa.



Le emozioni

Una settimana dopo è arrivato il singolo “Fragole e rock ‘n’ roll”, dove a differenza del precedente, Pablo riporta “al sicuro” i suoi ascoltatori. «A volte scrivo canzoni in modo diverso – spiega – come questa. Qui ho scritto prima le strofe e poi ho messo le melodie. Se vogliamo è un brano che parla di me, ma io quando scrivo non cerco il significato della canzone». Ascoltare i brani di Pablo America è come fare un’esperienza sonora e lirica fatta di meraviglia e “spaesamento” allo stesso tempo: sono lo specchio della sua visione poetica e duale del mondo e della sua musica. Così accade anche nel video, dove i due brani sono uniti in un’unica storia, quella di un predicatore che ha l’aspetto di un televenditore di aspirapolvere, che cerca di convincere individui un po’ eccentrici a seguire il suo dogma fatto di “Fragole e rock ‘n’ roll”. Con interrogativi cui la risposta la conosce solo l’inserviente, come nel telefilm Scrubs.



Emigrato al Sud

Pablo America spiega che da Torino, dove è cresciuto, è arrivato nelle Marche, «per una mia scelta personale, quattro anni fa. Torno spesso a Torino, ma per 300 giorni all’anno, almeno, sono a casa a Trodica». Ha iniziato a fare musica da solo, quasi per gioco e forse anche più per passione. «Con la famiglia – ricorda – andavamo in vacanza a Sanremo, e in estate c’era una band, i G44, che mi piaceva, facevano cover di musica italiana anni ‘60 e 70. Mi piaceva soprattutto il suono della batteria, e ho cominciato con questa. Poi me ne hanno comprata una elettronica e con le basi, da autodidatta, ho iniziato a imparare e scrivere testi. Per il futuro vado avanti, lavoro, non ho grandi sogni, se non quello di continuare a fare quello che sto facendo e di divertirmi mentre lo faccio».

