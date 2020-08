“Cibo per lo spirito e il corpo, incontro tra musica e agricoltura” al Montesaxnovo Festival

OSTRA VETERE - Sabato 29 agosto alle ore 18.30 a Pongelli di Ostra Vetere, presso l’azienda agraria dei fratelli Bucci, per il pubblico partecipante al MoneSaxNovo Festival verrà messo in scena un evento culturale straordinariamente articolato e coinvolgente. “Cibo per lo spirito e il corpo, incontro tra musica e agricoltura" sarà il settimo concerto del Montesaxnovo Festival che vede protagonista il Violoncello del Finlandese Martti Rousi, il Bandoneon di Gianni Iorio e il Sassofono di Federico Mondelci! E’ l'entroterra Marchigiano ad andare in scena, protagonista assoluto per una offerta di cultura musicale unita a risorse agricole-vinicole universalmente apprezzate.

In apertura l’editore di Affinità Elettive Valentina Conti colloquierà con l’autore del libro ”L’Infanzia Infinita” , Ampelio Bucci sulla sua esperienza agricola e vinicola del Villa Bucci, eccellenza del territorio.

Organizzato dall’associazione Lemuse e dal Comune di Ostra Vetere con il sostegno di Regione e Bcc di Ostra Vetere il Montesaxnovo Festival ha accolto otto concerti con artisti di levatura internazionale, eccellenze che figurano in stagioni, teatri e festival di tutto il mondo. Il Festival è stato apprezzato da un pubblico che è accorso da tutta la regione e ha registrato la presenza di molti stranieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA