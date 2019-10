Arriva “La notte degli sprevengoli”. Tre giorni di grande festa a Ostra

“La notte degli sprevengoli”

OSTRA - E’ unain versione marchigiana, non per questo meno coinvolgente e carica di mistero: Ostra celebra nel prossimo weekend (25, 26, 27 ottobre), rivaleggiando - senza competizione, perché entrambe le proposte sono accattivanti e si può frequentare senza troppi problemi l’una e l’altra - con la Halloween corinaldese.Spettacoli, mostre, musica di qualità, animazione, gastronomia e anche qualche brivido nella ‘tre giorni’ ostrense dedicata agli “ sprevengoli”, spiritelli locali che secondo la tradizione piombano all’improvviso sull’addome dei dormienti, facendoli svegliare di soprassalto e interrompendo il loro sonno con una sensazione indefinita e inquietante.Sarà l’associazione Ostra Eventi, in collaborazione con l’amministrazione cittadina, a coordinare l’impegno organizzativo della kermesse, che vedrà il centro storico di Ostra popolarsi di streghe, fantasmi e altre maschere, oltre alle attrazioni, dalla brigata Montebodio che offrirà ai visitatori l’opportunità di un tuffo nel passato, fra armi ed armati, il Circoplà che proporrà ‘Et ultra’, spettacolo di fuoco, e ancora intrattenimenti a tema, venerdì lo ‘ Sprevengoli Cramberries Tribute’, sabato lo ‘ Sprevengoli Horror Party’ e una varietà di altri ‘momenti forti’. Ma ci sarà anche la possibilità di apprezzare la sana gastronomia marchigiana e persino piatti a tema, elaborati dai collaudati chef che popoleranno le tipiche taverne disseminate nel centro storico.Basta scorrere la lista delle pietanze per averne un’idea: presso ‘I gusti della Collina’ si potranno gustare, tra le altre leccornie, gnocchi al ragù d’anatra, gnocchi con funghi e salsiccia, misto alla brace, dolcetti al miele. La Cantina del Borgo servirà invece polenta bianca e rossa, arrosticini, porchetta al forno, formaggio di fossa, mentre ‘Alla Lanterna verde’ attenderanno gli avventori la vellutata di zucca, la gramigna ai sapori d’autunno, le lenticchie con salsiccia, la proverbiale trippa alla contadina. Il Grottino attenderà gli ospiti con pasta ‘alla zozzona’, pasta ‘alla zuccona’, ‘zozzerie’ fritte di carne e di verdure, e presso la taverna ‘Angeli e Demoni’ saranno disponibili ‘ciavattoni dell’Angelo’ alla carbonara, stinco, salsicce con patate e le tipiche ‘fave dei mortiì’. E’ solo un’esemplificazione, o meglio un assaggio di quello che aspetterà i patiti del brivido e della buona tavola, nella densa tre-giorni degli sprevengoli bodiesi.