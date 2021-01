Zenga junior salvo al televoto, continua la sua avventura al Grande Fratello Vip

OSIMO - Salvo al televoto ancora una volta. Entra sempre più nel vivo l’avventura di Andrea Zenga al Grande Fratello Vip 5. Il 27enne osimano per il secondo lunedì di fila era a rischio eliminazione ma gli spettatori hanno fatto uscire Mario Ermito, entrato con lui nella casa di Canale 5 il 14 dicembre. Per Zenga una soddisfazione forse inaspettata, lui che tra tutti è forse il meno famoso, ma sempre più apprezzato per stile e affabilità. Durante la puntata il conduttore Alfonso Signorini ha raccontato di nuovo la sua storia personale e il rapporto ormai quasi inesistente col padre Walter Zenga, verso il quale Andrea non ha comunque dimostrato alcun rancore. Poi la sorpresa della visita della mamma Roberta Termali, con la quale è cresciuto a Osimo. L’abbraccio attraverso maniconi in plastica e una vetrata ha commosso tutti: «Crescere figli come Andrea pur da sola è stato facile, sta dimostrando di essere un’anima pura, qui crescerà tanto» ha detto l’ex conduttrice tv.

