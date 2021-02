Zenga jr senza pace al Gf Vip tra l'amore e la nomination, ora spera nel televoto per arrivare alla finalissima

OSIMO - L’ultimo scoglio, forse, prima della finalissima del primo marzo del Gf Vip 5. L’osimano Andrea Zenga dovrà affrontare il suo quarto televoto e se riuscirà a superarlo indenne, domani sera, potrà puntare dritto alla finale della settimana successiva.

Nella puntata di venerdì è stato nominato da due compagni di viaggio ed è finito di nuovo al televoto dove sfiderà due big della casa di Canale 5, Samantha De Grenet e Stefania Orlando. I sentimenti di Andrea saranno dunque contrastanti in questi giorni, tra il rischio eliminazione e il nuovo inaspettato amore. Il 28enne osimano si è avvicinato infatti a Rosalinda Cannavò, l’attrice siciliana che è entrata ad inizio programma nella casa del Gf Vip e che punta dritta alla finale dopo un percorso tormentato.

Rosalinda, alias Adua Del Vesco, ha in effetti una relazione decennale con un ragazzo fuori dalla casa e la scorsa settimana ha tentennato davanti alle prime avances di Zenga, rivelando che il suo rapporto col fidanzato era già in crisi prima del reality. Le sono bastati pochi giorni per cedere davanti alla gentilezza e al fascino dell’influencer osimano, col quale l’attrice di Messina si è scambiata un lungo e passionale bacio proprio alla vigilia della puntata di venerdì sera. Puntata nella quale il conduttore Alfonso Signorini ha iniziato la trasmissione proprio da questa nuova storia d’amore che ha scatenato le dinamiche dentro la casa, con le rimostranze dell’altra concorrente Dayane Mello, e un dibattito acceso anche sui social, tra favorevoli e scettici. A molti di questi non è sfuggito ad esempio che Rosalinda assomigli fisicamente moltissimo all’ex di Andrea, Alessandra Sgolastra, la modella recanatese con la quale, nell’estate 2018, era stato protagonista a Temptation Island Vip.

