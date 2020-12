A Osimo “Lo scrigno magico”, una favola in musica in ricordo di Rodari

OSIMO - Un altro, squisito tassello in musica si unisce al ridotto ma significativo mosaico di iniziative che le nostre istituzioni locali dello spettacolo portano avanti con impegno e assoluta dedizione alla causa, a dispetto delle pesanti difficoltà a cui è costretto il mondo della cultura sul campo della programmazione teatrale. Sabato 12 dicembre, alle ore 18 al Teatro La Nuova Fenice di Osimo, con trasmissione in diretta streaming sulla pagina Facebook di Osimoweb, vedrà la luce l’opera “Lo scrigno magico”, una favola in musica che rappresenta l’ultimo evento del Progetto “Oltre l’ascolto - Esperienze di diversa abilità nella dimensione della musica”, promosso dall’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, dalla Lega del Filo d’Oro e dal Museo Tattile Omero, in collaborazione con il Conservatorio Rossini di Pesaro e l’associazione “Ragazzi oltre” di Ancona, con il contributo di Cariverona e con il Patrocinio del Garante Regionale dei diritti della persona.



Il soggetto dell’opera, frutto della collaborazione di artisti di varia estrazione - cantanti, strumentisti, compositori, scrittori (tra i quali figurano persone diversamente abili) - è di Paola Rupilli, una delle protagoniste delle attività teatrali della Lega del Filo d’Oro. I compositori, Niccolò Neri e Alex Russo, sono allievi di Didattica della musica del Conservatorio di Pesaro, e firmano la partitura con il loro docente Fabio Masini. Il libretto è di Vincenzo De Vivo, direttore artistico dell’Accademia di Osimo.

L’opera è dedicata a Gianni Rodari nel centenario della nascita (1920-1980), ed è ispirata alle storie che lo scrittore, specialista in letteratura per l’infanzia, indirizzava ai suoi lettori. Siamo certi che lui stesso ne avrebbe sottoscritto la deliziosa trama, peraltro di grande attualità. Ci presenta quattro bambini che, isolati tra pc, smartphone, musica e sport non parlano mai tra loro, non giocano insieme, non rispondono alle chiamate dei genitori. Costretti dagli stessi a uscire di casa senza gli strumenti preferiti, prima litigano, poi si accordano per perlustrare la soffitta dove trovano un comò parlante, all’interno del quale vi è uno scrigno magico, che riesce a vincere il loro stupore e a renderli felici facendoli interagire tra loro grazie alla musica. Abbiamo già potuto leggere il libretto che De Vivo ha ricavato dal simpatico intreccio e possiamo anticipare che lo spirito di Rodari vi si rispecchia appieno.



Sulla scena, affidata a Matteo Mazzoni, saliranno i solisti dell’Accademia insieme con Milena Saccia ( anche lei del Filo d’Oro), che darà voce allo scrigno magico; con loro l’ensemble strumentale (allievi del Conservatorio “G.Rossini”) diretto da Aldo Cicconofri. Accanto alla pièce, sono programmate due liriche di Giovanna Orvietani su musica di Alessio Santolini e Filippo Scaramucci, e un “Andante meditativo” per sassofono contralto e pianoforte di Leonardo Sestilli.

