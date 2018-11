Filumena Marturano a Osimo Gran mattatori â€‹D’Abbraccio e Gleijeses

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Stasera alle 21,15 il cartellone del Teatro la Nuova Fenice di Osimo ospita Mariangela D’Abbraccio e Geppy Gleijeses protagonisti di “Filumena Marturano” di Eduardo De Filippo messo in scena con la regia di Liliana Cavani. Sono sul palco con D’Abbraccio e Gleijeses anche Nunzia Schiano, Mimmo Mignemi, Ylenia Oliviero, Elisabetta Mirra, Fabio Pappacena, Adriano Falivene, Gregorio Maria De Paola e Agostino Pannoneò. Scene e costumi sono di Raimonda Gaetani, le luci di Luigi Ascione. Teho Teardo ha composto le musiche originali dello spettacolo, che è prodotto da Gitiesse Artisti Riuniti.La commedia porta al pubblico il tema, scottante in quegli anni, dei diritti dei figli illegittimi. Il 23 aprile 1947, infatti, l’Assemblea Costituente approvò l’articolo che stabiliva il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare anche i figli nati fuori dal matrimonio, mentre solo più tardi, venne approvata la legge che abolì l’uso dell’espressione “figlio di N.N.”. Nel ruolo di Filumena e di Domenico due grandi protagonisti della scena italiana: Mariangela D’Abbraccio che ha iniziato la sua carriera diretta da Eduardo nella Compagnia di Luca De Filippo e Geppy Gleijeses, allievo prediletto di Eduardo che per lui nel ‘75 revocò il veto alle sue opere. Info: La Nuova Fenice 0717231797, Amat 0712072439 www.amatmarche.net, call center dello spettacolo delle Marche 0712133600.