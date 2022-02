Salvò una mamma che voleva farla finita: la carabiniera eroina osimana Martina sul palco del Festival di Sanremo

OSIMO - Per lei, questa sera, la prestigiosa del palco dell'Ariston al Festival di Sanremo. Martina Pigliapoco, carabiniera di Osimo in servizo a Cortina, chè salvò la vita di una giovane donna che voleva buttarsi da un ponte tibetano. Ma dopo quattro ore di dialogo, difficile e doloroso, la convinse a scegliere la vita, scavalcare di nuovo la balaustra e mettersi in salvo. È successo nelll'ottobre scorso nel Bellunese, a Perarolo: le immagini ed i racconti del fatto commossero tutta l'Italia, tanto che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha poi conferito il tito di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. E questa sera, di fianco ad Amadeus, gli appluasi saranno tutti per lei. Meritatissimi.

