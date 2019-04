Miss Mamma Italiana sul podio ad Osimo otto donne anconetane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Proseguono in tutta Italia, le selezioni della nuova edizione di “Miss Mamma Italiana 2019”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 26° edizione, riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni, manifestazione curata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso).“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.Al ristorante “Flamingo” di San Biagio di Osimo, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2019”. Le mamme partecipanti oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.La giuria ha proclamato vincitrice della selezione FEDERICA ANTONELLI 28 anni, casalinga, di San Mariano (PG), mamma di Manuele e Nathan, di 6 anni e 8 mesi. Federica è una bella e simpatica mamma con capelli neri e occhi verdi, con il sogno di diventare una conduttrice radiofonica.La fascia “Miss Mamma Italiana GOLD”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, è andata a MILENA SCAVIZZI, 47 anni, insegnante, di Loreto (AN), mamma di Maria Sole ed Ivan, di 13 e 9 anni; mentre per la categoria “Miss Mamma Italiana EVERGREEN”, riservata alle mamme con più di 56 anni, la vittoria è andata a LOREDANA GIANSANTI, 59 anni, impiegata, di Ancona, mamma di Silvia, Sara e Sheila, di 45, 37 e 33 anni.Queste le altre mamme premiate, che insieme a Federica, si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali, in programma dal 20 al 23 giugno a Gatteo Mare - Riviera Romagnola:â—¦ “Miss Mamma Italiana Glamour” GIUSIANA LUMINARI, 41 anni, impiegata, di Osimo (AN), mamma di Cloe e Mia, di 10 e 6 anni;â—¦ “Miss Mamma Italiana Sorriso” TANIA CAMPELLI, 39 anni, operaia, di Montegranaro (FM), mamma di Nicole e Ginevra, di 7 e 6 anni;â—¦ “Miss Mamma Italiana Sprint” IVETTE LANDA, 44 anni, casalinga, di Osimo (AN), mamma Pamela e Benedetta, di 21 e 12 anni;â—¦ “Miss Mamma Italiana Radiosa” ERMONELA KUMATI, 43 anni, oss, di Osimo (AN), mamma di Emiliano e Stella, di 23 e 19 anni;â—¦ “Miss Mamma Italiana Gold Romantica” LOREDANA GIANNONI, 49 anni, operaia, di Osimo (AN), mamma di Evelin, Manuel e Samuel;â—¦ “Miss Mamma Italiana Evergreen Fashion” VITTORIA CAPONI, 61 anni, oss, di Corridonia (MC), mamma di Alessio di 38 anni;â—¦ “Miss Mamma Italiana Evergreen Solare” BRUNETTA CLEMENTI, 60 anni, estetista, di Ancona, mamma di Valentina e Yuji, di 36 e 28 anni;â—¦ “Miss Mamma Italiana Evergreen Simpatia” ANNA PALANCA, 57 anni, impiegata, di Chiaravalle (AN), mamma di Michele di 20 anni.La manifestazione è stata presentata da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da GINETTA CARRUBBA di San Biagio di Osimo vincitrice del titolo nazionale “Miss Mamma Italiana Evergreen Simpatia 2018”. Ospiti d’onore, la cantante Daniela Vallicelli, la Scuola di Ballo “Linda Dance” e le Mamme Madrine di “Miss Mamma Italiana”, ovvero mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni del concorso e le Pre Finaliste dell’edizione 2019.Le mamme sono state acconciate dai parrucchieri Paola Rinaldi, Maurizio Vitali e Gianroberto Violini.