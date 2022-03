Isa Danieli si infortuna sul palco a Osimo durante lo spettacolo “Le signorine”, cade e torna in scena claudicante davvero

OSIMO - Erano da poco passate le 23, sabato sera, nel buio azzurrato della sala della Nuova Fenice di Osimo; una canzone gioiosa anni ‘60 dava le ali alla signorina Addolorata (Giuliana De Sio) quando, a una sua giravolta, si ribalta la carrozzella su cui siede la sorella Rosaria (Isa Danieli). Addolorata prova a risollevare Rosaria sulla sedia a rotelle. Silenzio, in scena e in sala, poi sipario, applausi.



L’epilogo vero

Ma non è ancora finita, infatti il sipario si riapre e le due interpreti riprendono la scena, interrotta dal piccolo incidente. E scroscianti applausi, quando giunge l’epilogo, quello vero, della tragicommedia “Le signorine”, lo spettacolo che ha chiuso la stagione di prosa del teatro osimano. Non lo possiamo rivelare al pubblico dello Sperimentale di Pesaro, dove la pièce è programmata dall’8 al 13 marzo. Alla fine, Isa Danieli, in piedi sulla scena, stringe la mano di Giuliana De Sio, il viso provato, ma col sorriso di sempre, spavaldo e tenero. All’uscita dal teatro, i visi del pubblico avevano espressioni, in cui l’allegria per uno spettacolo di grande interpretazione, in cui la commedia si mescola al dramma, era segnata dall’apprensione per le condizioni della primadonna partenopea: finzione o realtà, il suo passo malcerto del finale? Il testo di Gianni Clementi prevede che Rosaria zoppichi, come Addolorata, come lei colpita durante l’infanzia dalla poliomielite. Due sorelle, che più diverse non potrebbero essere: sparagnina e severa la maggiore, leggera e assetata di vita la più giovane. Eredi di un negozietto di mercerie, vivono, nell’appartamento piccolo-borghese, una vita all’insegna del risparmio. Ma Addolorata mal sopporta le privazioni che le impone la sorella, vorrebbe ribellarsi, scalpita maldestramente, finché...



Pesaro confermata

Niente anticipazioni, per non privare il pubblico pesarese del gusto di scoprirlo da sé. Già, perché il produttore fa sapere che l’appuntamento è confermato: Isa Danieli, lievemente infortunata, così come ha voluto riprendere lo spettacolo osimano, ha deciso di continuare la tournée. Formata alla vecchia scuola di teatro, figlia d’arte, in scena da quando aveva 14 anni, questa gran donna festeggerà domenica nelle Marche l’85esimo compleanno, accanto a Giuliana De Sio. “The show must go on”, per queste due primedonne dallo stile inimitabile, autorevoli e dolcissime. Da ovazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA