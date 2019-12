Ale&Franz sul palco raccontano la storia di Giulietta e del suo Romeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO -con Eugenio Allegri, Marco Gobetti, Marco Zannoni e Paolo Graziosi e il musicista Roberto Zanisi arrivano allaoggi, martedì 3 dicembre, per “Romeo & Giulietta. Nati sotto contraria stella” diretto da Leo Muscato e secondo titolo del programma in abbonamento realizzato da Comune di Osimo, Asso e. I veri protagonisti dello spettacolo non sono i personaggi dell’opera, ma sette vecchi comici girovaghi che si presentano al pubblico per interpretare “La dolorosa storia di Giulietta e del suo Romeo”. Sanno bene che è una storia che già tutti conoscono, ma loro vogliono raccontarla osservando il più autentico spirito elisabettiano. Sono tutti uomini e ognuno di loro interpreta più personaggi, anche quelli femminili. Il fatto è che le buone intenzioni non si sposano con le loro effettive capacità (o modalità) di stare in scena. Rivali e complici allo stesso tempo, da un lato si rubano le battute, dall’altro si aiutano come meglio possono. Le musiche dello spettacolo sono di Dario Buccino, scene e costumi di Carla Ricotti, il disegno luci di Alessandro Verazzi, assistente alla regia Alessandra De Angelis. Info: 0717231797. Inizio dello spettacolo alle ore 21,15.