L'Accademia d'Arte Lirica di Osimo celebra con un concerto a cento anni dalla nascita la pesarese Renata Tebaldi, soprano tra i più grandi del secolo scorso

OSIMO - Il tempo trascorre ma non può cancellare il ricordo di una cantante aureolata di mito come Renata Tebaldi, soprano tra i più grandi del secolo scorso, nata a Pesaro giusto un secolo fa (1 febbraio 1922) e morta a San Marino il 19 dicembre del 2004. I melomani stravedono sempre per lei, solo a ripensare alla malia delle sua voce leggendaria: “voce d’angelo”, appunto (come venne definita), per i pubblici di tutte le latitudini teatrali, per il fascino del suo canto intensamente bello e ricco di sonorità ispirate e paradisiache, ampio e rotondo. Un’esemplificazione rara della legge belcantistica del piacere “edonistico” d’ascolto.



L’Accademia d’Arte Lirica di Osimo ne celebra la ricorrenza centenaria della nascita con un concerto dal titolo eloquente: “Renata Tebaldi - 100 anni”, programmato per oggi, domenica 6, alle ore 18, alla Nuova Fenice di Osimo con i suoi solisti di canto, con il patrocinio della “Fondazione Renata Tebaldi”, che ha sede nella Repubblica di San Marino. Il concerto si configura come un viaggio tra le pagine delle opere portate in scena dall’artista nel corso della sua più che trentennale carriera, cominciata con il debutto al Teatro Sociale di Rovigo (il 23 maggio 1944) e durata sino al congedo alla Scala nel maggio del 1976 (sempre il 23, curiosa coincidenza!). Verranno eseguiti brani tratti da opere di Rossini (“L’assedio di Corinto”) e Spontini (“Fernando Cortez”), di Verdi (“La traviata”) e di Wagner (“Tannhäuser”), di Catalani (La Wally”), per chiudere con Puccini (“Turandot”, “Gianni Schicchi” e “Suor Angelica”).



I giovani impegnati dell’Accademia (provengono da Kazakhstan, Russia, Italia, Georgia e Sri Lanka), accompagnati al pianoforte dal maestro Alessandro Benigni, sono i soprani Zhadyra Abdullayeva, Ketevan Abuladze, Maria Krylova; il mezzosoprano Anastasia Pirogova, il tenore Alessandro Fiocchetti, il baritono Daviti Tkhelidze e il basso Piersilvio De Santis. Info: prevendita al Teatro La Nuova Fenice 0717231797 oggi dalle ore 15 fino a inizio spettacolo. Posto unico numerato 8 euro. Obbligatorio Super Green Pass e uso della mascherina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA