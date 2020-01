Oscar, “Joker” fa incetta di nomination: ecco tutti i candidati

La notte degli Oscar è dietro l'angolo e proprio oggi sono uscite le nomination dei candidati al premio più atteso e desiderato di tutta Hollywood. Tra i nomi spuntano alcuni già noti come quello di Joaquin Phoenix per Joker tra i candidati a miglior attore protagonista e Scarlett Johansson per Storia di un matrimonio.





Tra i migliori attori protagonisti spuntano anche i nomi di Adam Driver per Storia di un matrimonio, Leonardo DiCaprio per C’era una volta… a Hollywood, Jonathan Pryce per I due papi e Antonio Banderas per Dolor y Gloria. Le altre ttrici candidate nel ruolo di protagoniste sono Saorsie Ronan per Piccole donne, Charlize Theron per Bombshell, Renee Zellweger per Judy e Cynthia Erivo per Harriett.



Per la categoria miglior attore non protagonista i nomi sono quelli di Tom Hanks per Un amico straordinario, Anthony Hopkins per I due papi, Al Pacino per The Irishman, Joe Pesci per The Irishman, Brad Pitt per C’era una volta… a Hollywood. Le attici invece: Laura Dern per Storia di un matrimonio, Scarlett Johansson per Jojo Rabbit, Margot Robbie per Bombshell, Kathy Bathes per Richard Jewell e Florence Pugh per Piccole donne.



I migliori film candidati sono: 1917, The Irishman, Piccole donne, Jojo Rabbit, Joker, Storia di un matrimonio, C’era una volta… a Hollywood, Parasite, Le Mans 66 – La grande sfida. I migliori film di animazione invece sono Dov’è il mio corpo?, Klaus, Dragon Trainer – Il mondo nascosto, Toy Story 4 e Missing Link. mentre tra le migliori pellicole straniere spuntano i titoli di Les Misérables (Francia), Honeyland (Macedonia del Nord), Corpus Christi (Polonia), Parasite (Corea del Sud) e Dolor y Gloria (Spagna).



Jocker conquista la nomination anche come miglir trucco, miglior fotografia e migliore colonna sonora categoria nella quale concorrerà insieme a Star Wars che con Avengers: Endgame, The Irishman, Il re leone e 1917 è candidato anche per i migliori effetti speciali Ultimo aggiornamento: 18:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA