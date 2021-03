Oscar 2021: Laura Pausini candidata per la migliore canzone, due nomination per Pinocchio

Oscar 2021, l'Italia corre agli Oscar con Laura Pausini e il «Pinocchio» di Matteo Garrone. «Io Sì», che la Pausini ha interpretato in «La Vita davanti a Se» di Edoardo Ponti con Sophia Loren è entrata nella cinquina delle migliori canzoni originali, mentre il film di Garrone sul burattino di Collodi ha ottenuto la nomination per i costumi di Massimo Cantini Parrini e il make up di Mark Coulier, il britannico due volte premio Oscar per «Iron Lady» e «The Grand Budapest Hotel». Delusione invece per «Notturno»: il film di Rosi era entrato nella shortlist dei migliori documentari ma è rimasto fuori dalle nomination che hanno invece tenuto in gara «Collective», «Crip Camp», «The Mole Agent», «My Octopus Teacher» e «Time».

LA GIOIA DELLA PAUSINI

«Una canzone in italiano nominata agli Oscar!!!! Sono così onorata di rappresentare l'Italia in una delle cerimonie più importanti dell'industria dell'intrattenimento mondiale». Dopo la vittoria ai Golden Globes, altro riconoscimento per Laura Pausini e la sua Io sì (seen), brano del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti cn Sophia Loren. «Ancora non ci credo. Poter far parte di un progetto così speciale come The Life Ahead con #EdoardoPonti e #SophiaLoren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi. E ora sapere che sono nominata agli Oscar va oltre qualunque desiderio o aspettativa potessi sognare».

Chadwick Boseman, l'attore afro-americano prematuramente morto di cancro, ha ottenuto una candidatura postuma agli Oscar per la sua ultima interpretazione. Boseman è entrato nella cinquina dei migliori attori per «Ma Rainey's Black Bottom» e se la dovrà vedere con Riz Ahmed («Sound of Metal», il primo musulmano in corsa per gli Academy Awards), Anthony Hopkins («The Father»), Gary Oldman («Mank») e Steven Yeun («Minari»).

