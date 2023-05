Orietta Berti no al GfVip: «Scordatevi di vedermi come concorrente»

Orietta Berti è stata una delle protagoniste della settima edizione del GfVip: la cantante, infatti, è stata opinionista del reality show insieme a Sonia Bruganelli. Orietta si è fatta amare dal pubblico del Grande Fratello che ha apprezzato molto la sua schiettezza e sincerità nell'esprimere il proprio parere.

L'intervista di Orietta Berti

In una recente intervista rilasciata a NuovoTv, Orietta Berti ha dichiarato: «Se voglio partcipare al GfVip? Mai nella vita! Non potrei mai stare chiusa in una stanza. Per me gli orari e gli impegni presi anche verbalmente sono sacri!». Comunque sia, nonostante la cantante abbia affermato che mai parteciperebbe "attivamente" al reality, dovrebbe rimanere al fianco di Alfonso Signorini anche durante la prossima edizione del Grande Fratello.

Oltre che in televisione, Orietta Berti ha riscosso moltissimo successo anche sui social. La cantante, infatti, è davvero amata anche dai più giovani che, molto probabilmente non hanno vissuto appieno la sua musica, ma hanno potuta vederla al GfVip e ascoltarla insieme a Fedez e Achille Lauro.