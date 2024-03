Orgoglio e Pregiudizio, venduta la camicia (bagnata) indossata da Colin Firth nella serie: il prezzo è da capogiro

Correva l'anno 1995 quando la BBC trasmetteva l'adattamento in sei puntate di Orgoglio e Pregiudizio, il celebre romanzo dell'800 scritto da Jane Austen.

Nella serie britannica a intepretare Mr.Darcy fu Colin Firth che si rese protagonista di una scena diventata successivamente iconica che lo vedeva uscire da un lago mentre indossa una camicia bagnata di colore bianco.

Dopo quasi 30 anni quella camicia è stata battuta all'asta per la affatto modica cifra di 25mila sterline dalla Kerry Taylor Auctions di Londra, insieme a altri 60 costumi indossati da personaggi di un certo calibro come Madonna, Margot Robbie e Johnny Depp, il cui ricavato andrà in beneficenza.

L'iconico indumento proviene dall'archivio di Cosprop, collezione di costumi appartenente al designer premio Oscar John Bright che al suo interno conteneva anche la famosa camicia bianca protagonista di una delle scene più famose della televisione e del cinema che non era presente all'interno del libro e che ha trasformato Firth in un sex symbol.

La stessa scena è stata omaggiata tramite numerose repliche, come quella che si vede nella serie tv Netflix Brigerton.