Territorio, momenti, emozioni: sono queste le parole chiave che hanno sviluppato il sottotitolo della stagione Sinfonica 3.0 dell’Orchestra Rossini, “La musica attorno”. Si tratta della X stagione, ma la prima dopo il riconoscimento Ico (Istituzione Concertistica Orchestrale), ottenuto dall’Osr nel recente riparto del Fondo Unico dello Spettacolo. «Se il sottotitolo sottolinea come la musica ci accompagni in tantissimi momenti, il titolo del sotto-progetto “Xanitalia- Insieme per il territorio” incentra l’attenzione sulla restituzione formativa, culturale e sociale delle nostre attività», afferma il sovrintendente Saul Salucci.



La nuova fase



«Da questa nuova dimensione nazionale si ripartirà per una nuova fase che potrà sempre più soddisfazioni ai professori Osr e al territorio tutto». Un punto di arrivo e di ripartenza, come ribadito anche dai rappresentanti del Comune di Pesaro, Daniele Vimini e Anna Maria Mattioli, che si inaugurerà il 1 dicembre con un’edizione speciale dei Pesaro Music Awards, il riconoscimento nato nel 2019 per conferire un premio a stelle del mondo della musica che hanno dimostrato un legame con Pesaro e ai rappresentanti del territorio che grazie alla musica hanno ottenuto successi internazionali. Una quarta edizione legata al centenario della nascita di Renata Tebaldi: sarà premiata Eleonora Buratto, che, oltre ad essere una delle cantanti più prestigiose al mondo, è ambasciatrice del comitato Tebaldi 100, e Leone Magiera, pianista e direttore d’orchestra, vera e propria guida di artisti del calibro di Luciano Pavarotti e Mirella Freni. Completa la triade un premio alle compagini corali della città di Pesaro.



Il simbolo di aggregazione



Il coro come simbolo di arte e di cultura, ma anche di aggregazione sociale e di fucina per giovani talenti: sul palco del Teatro Sperimentale di Pesaro si avvicenderanno quindi i Cori San Carlo, Filarmonico Rossini e Polifonico Jubilate. E proprio con il Coro San Carlo, diretto dal M° Salvatore Francavilla, si chiuderà anche la stagione di Sinfonica, con un concerto in prima assoluta (fuori abbonamento il 26 maggio) dell’oratorio composto da Armando Pierucci e dedicato a S. Maria. Gli appuntamenti della stagione dell’Osr si presentano come un caleidoscopio ricco di colori, per farsi totalmente avvolgere dalla musica, ma non solo: dal tradizionale appuntamento di Capodanno, il cui programma seguirà un filo dedicato all’amore, a quello in omaggio alla Giornata della Memoria,

Fino a quello (17/3) che vedrà a confronto Beethoven con Jeanne Louise Farrenc, una delle più interessanti musiciste dell’Ottocento. Tutto dedicato a Rossini il concerto del 14 aprile (replicato successivamente al Petruzzelli di Bari), mentre chiuderà la stagione in abbonamento un Pulcinella di Stravinskij anche danzato con le coreografie di Laura Mungherli. E proprio le coreografie di Laura Mungherli saranno la spina dorsale del primo evento fuori abbonamento (5/5) con il musical Fame, tratto dal film “Saranno famosi”, in cui il corpo di ballo del Center Stage di Pesaro sarà accompagnato da una compagine orchestrale formata da professori della Rossini e studenti della scuola di musica dell’Orchestra, Sonàrt. Il giorno successivo saranno presentati invece, i vincitori della decima edizione del concorso “Giovani in crescendo”, organizzato dall’Osr insieme alla professoressa Rachele Pacifico.