Onda su Onda (Rai Radio1), Gianni Morandi racconta la sua vacanza on the road per l'Italia

Ultimo aggiornamento: 13:53

Domani, venerdì 11 settembre, Onda su Onda il programma di Rai Radio1, dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 17, ideato e condotto da Gianmaurizio Foderaro, Giulia Nannini e Dario Salvatori, chiude la stagione con un’esclusiva:racconta la sua vacanza in giro per l’Italia. Un viaggio on the road, vissuto per la prima volta da turista in compagnia della moglie, di due coppie di amici, a bordo di un vecchio pullmino. In lungo e in largo per il Paese, senza prenotazione per dormire e mangiare. Ne è nato un diario personale da ascoltare in radio, e da vedere sulla sua pagina ufficiale facebook. Località fuori dai soliti circuiti tra Calabria, Abruzzo, Basilicata,, Campania e Puglia. Nella voce di Gianni l’entusiasmo di un’esperienza unica, la “beat generation” di Morandi.Tanti racconti: quella volta a, meraviglioso borgo marchigiano, dove per fortuna sono uscite fuori tre camere dove passare la notte., paesino difficile da trovare anche sulla cartina vicino Val Vibrata, dove il gruppo è riuscito a mangiare fuori orario quando ormai si erano rassegnati al digiuno. La bellezza selvaggia della Calabria da Rossano alla Sila e poi quella dello Jonio fino in Puglia. Tanti luoghi, tante storie: il castello di Quaglietta, Oliveto Citra e Santo Stefano di Sessanio. Nei racconti, l’entusiasmo per il senso di ospitalità degli italiani, anche senza che venisse riconosciuto, dietro un cappellino da baseball, occhiali e l’immancabile mascherina (con i colori del Bologna). Ora, però, Gianni ha anticipato a Rai Radio1 che ha voglia di ripartire. Direzione: Sicilia.