Tour nelle Marche per Oliver Stone: sarà anche a Fermo

FERMO - Uno dei più grandi registi, sceneggiatori e produttori cinematografici al mondo Oliver Stone sarà a Fermo il 28 agosto, a Villa Vitali, alle ore 21,30 per presentare il libro autobiografico “Cercando la luce” (Chasing the light), edito da La Nave di Teseo. La tappa di Fermo si aggiunge a quelle già annunciate di Pesaro (25 agosto alle 21,15, in Piazza del Popolo in occasione della 56° Mostra del Nuovo Cinema, di Fano, di Fano (il 26 agosto in piazza XX Settembre alle 20 per l’inaugurazione dell’ottava edizione di Passaggi Festival della Saggistica) e di Senigallia (27 agosto, alle 18,30 alla Rotonda per incontrare gli operatori del cinema). A Fermo il regista presenterà il suo nuovo libro, in uscita il 27 agosto, in cui ha trattato della sua infanzia, della sua esperienza di volontario in Vietnam e ovviamente del mondo del cinema. © RIPRODUZIONE RISERVATA