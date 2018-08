Mannoia, la combattente sul palco di Offida E' la voce dell'universo rosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OFFIDA -La voce “combattente” dell’universo femminile arriva ad Offida. Fiorella Mannoia sarà in concerto questa sera alle 21 in piazza del Popolo. La cantautrice porterà in scena i brani più celebri della sua carriera, insieme alle canzoni del suo ultimo album dal titolo “Combattente”, un disco interamente dedicato alle donne. L’artista sarà accompagnata dalla sua band: Davide Aru alla chitarra, Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso e Carlo Di Francesco, alle percussioni e alla direzione musicale. Biglietti disponibili alla biglietteria in loco.«Si combatte per affermare se stessi», ha detto Fiorella Mannoia. Un disco dedicato alle donne e alle persone che ogni giorno combattono per le proprie idee, per la giustizia e per affrontare con coraggio e determinazione la vita di tutti i giorni. Un’artista impegnata, questo lo si sapeva già. Ma con questo disco Fiorella Mannoia ha voluto rimarcare con forza il suo impegno. «Parlo da donna perché le protagoniste di questo disco sono le donne - ha spiegato la cantautrice in un’intervista al canale web All Music Italia - ma il percorso che dobbiamo fare è corale, collettivo. Le nostre battaglie dobbiamo condividerle con gli uomini». “Combattente”, il singolo che dona il nome al disco, è un brano scritto da Federica Abbate per Fiorella Mannoia. Ma sono anche molte altre le firme che hanno collaborato alla realizzazione dell’album: autori della nuova generazione, ma anche storici nomi del cantautorato italiano come Ivano Fossati, con il quale Fiorella torna a collaborare dopo qualche anno, poi Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Cheope, Fabrizio Moro, Amara, e la stessa Fiorella Mannoia insieme a Bungaro e Cesare Chiodo.