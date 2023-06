NUMANA - Anteprime, pellicole di culto, incontri con le star ed eventi paralleli: Numana è pronta a incorniciare il suo omaggio alla settima arte. Se per i cinefili il clou dell’estate si concretizza alla Mostra di Venezia (dal 30 agosto al 9 settembre), già a fine giugno appassionati e curiosi sparsi per l’Italia potranno darsi appuntamento nella cittadina rivierasca per celebrare l’insostituibile esperienza della visione collettiva.



Il primo ciak



Inserito a sorpresa nel fitto cartellone di spettacoli gratuiti presentato il mese scorso dall’amministrazione comunale, il primo ciak del Conero Film Festival sarà dedicato alle migliori produzioni anni ‘80 e ai suoi protagonisti. Dietro la macchina da presa, questa volta nelle vesti di direttore artistico, ci sarà uno dei principali esponenti del cinema italiano, lo sceneggiatore, produttore e molto altro Enrico Vanzina che proprio in quel decennio, assieme al fratello Carlo, ha firmato immarcescibili capolavori della commedia italiana.

I dettagli del programma, che si preannuncia sontuoso, saranno illustrati domani a Roma nella sede della Camera di Commercio e avrà seduti in prima fila il governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli, Andrea Agostini e Francesco Gesualdi, presidente e direttore della Fondazione Marche e Cultura, il direttore generale ATIM Marco Bruschini e Gianluigi Tombolini, sindaco di Numana e promotore dell’iniziativa, al fianco di Vanzina che alcune settimane fa è stato a Numana per un sopralluogo.



Il toto-ospiti



In attesa di conoscere date, ospiti e titoli, il toto-nomi dei vip che sfileranno sul tappeto rosso in piazza del Santuario vede Christian De Sica, Massimo Boldi e Ornella Muti tra le stelle più probabili di un evento dalle inevitabili sfumature glamour. I riflettori saranno puntati su un decennio spartiacque per la cinematografia italiana, una parentesi chiusa dopo l’epopea delle grandi opere realiste esportate nel mondo che, grazie a una generazione di registi e comici di talento, ha saputo comunque dare il meglio di sé in una manciata di titoli che, tra effetto nostalgia e comicità pura, ancora oggi è un piacere vedere e rivedere.

I nomi sono appunto quelli dei fratelli Vanzina che in quegli anni hanno sfornato classici intramontabili come “Sapore di mare”, Lino Banfi mattatore di un esilarante cult quale “L’allenatore nel pallone” e ancora Carlo Verdone da “Un sacco bello” a “Troppo forte”, Adriano Celentano nel “Bisbetico domato”, Alberto Sordi, Diego Abatantuono, Paolo Villaggio, Bud Spencer & Terence Hill. E se per ovvi motivi non potranno essere tutti presenti, il fascino del cinema di quell’epoca rivivrà attraverso i suoi divi e i ricordi. Una narrazione dalle molteplici voci che alle proiezioni sul grande schermo affiancherà momenti di dialogo e di grande musica.



La scelta del nome



A segnare questa prima edizione del festival, che non a caso porta il nome della Riviera del Conero, sarà anche la città di Numana con la sua accoglienza declinata ad un pubblico diverso dal consueto turismo balneare e la capacità di disegnarsi uno spazio di tutto rispetto nell’offerta culturale nazionale.