L'Antonino De Luca Trio per “Musica in Cantina 2020” a Numana

NUMANA - L’associazione Spaziomusica-Ancona Jazz e La Fattoria Le Terrazze di Numana insieme per “ Musica in Cantina 2020”. Si comincia venerdì 7 agosto alle ore 21,15 con l’Antonino De Luca Trio. Tante le influenze che questo trio porta avanti: la tradizione del bop con il senso del blues come elemento che si miscela alle atmosfere mediterranee portate dalle origini di De Luca, primo ambasciatore della fisarmonica di Castelfidardo. La formazione: Antonino De Luca, fisarmonica, Massimo Manzi, batteria, Emanuele Di Teodoro, basso e contrabbasso. Ingresso su prenotazione: 0717390352. © RIPRODUZIONE RISERVATA