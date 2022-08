NUMANA - «Ci vediamo alle 7». La sveglia per Arturo Neumann suona presto ogni mattina. Quando arriviamo al Numana Blu Island, il primo campeggio di Marcelli entrato nel circuito dei resort a 4 stelle, ha già percorso al volante del golf cart elettrico i viali che attraversano i 90mila mq della proprietà in cui lavorano d’estate 150 dipendenti, per verificare che tutto sia in ordine prima di alzare il sipario su una nuova giornata all’insegna del relax, dello sport e del divertimento a misura di famiglia.



La struttura

In 18mila dall’inizio della stagione, quasi la metà provenienti da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, hanno scelto di trascorrere le vacanze nella struttura di cui è amministratore unico dal 2014, una vera cittadella cintata dal verde e dai fiori con tanto di nomi alle vie, infermeria, piscina riscaldata fino a sera e 10 campi da gioco. Da tempo è in corso una imponente ristrutturazione che quest’anno ha coinvolto la reception, il ristorante con sushi corner, il teatro da 600 posti dotato di palco da 140 mq e numerose unità abitative: un investimento di diversi milioni di euro volto a elevare confort e servizi, dai regolatori di luminosità nelle singole stanze, in linea con l’illuminazione a presepe delle zone comuni dove sono stati aboliti i lampioni, alle finiture di lusso dei nuovi villini con cabina armadio, portico e giardino privato.



I campi-acquario

Molto si è puntato sugli impianti sportivi, come i nuovi campi-acquario con vetri stratificati per il padel, finalizzati ad offrire una esperienza qualificante che vada oltre il semplice intrattenimento. Una filosofia che, numeri alla mano, si sta rivelando vincente. «La struttura vive una fase di evoluzione continua: ogni anno sostituiamo il vecchio con il bello. L’obiettivo è dare valore ai soldi dei clienti – spiega Neumann -. Dietro c’è tanto lavoro e preparazione. Grande attenzione al dettaglio. Deve essere tutto perfetto. Ma per far questo servono persone capaci, ci vogliono i numeri uno in ogni settore». Così a dare forma alle sue idee, Neumann ha chiamato l’archistar milanese Alessandro Riboldi, coadiuvato dall’ingegnere Dubini, col quale sta ridisegnando il volto del resort: 299 alloggi tra bungalow e villini premium dove persino il contenitore della raccolta differenziata è un oggetto di design, più 151 piazzole estese a 80 mq.



Gli istruttori

Con la stessa logica, per i corsi delle varie discipline sportive non si è rivolto a semplici professionisti ma a personaggi di fama mondiale come il capo delegazione della Nazionale U-20, il campione d’Italia 1980 Evaristo Beccalossi, istruttore della Sport Academy assieme a Beppe Baresi, Ivano Bonetti, Massimo Bonini e Moreno Torricelli, nomi che hanno scritto la storia del calcio italiano. Tra gli insegnanti figurano poi l’ex cestista della nazionale belga di basket Dimitri Lauwers, Andrea Tonti per la bike academy, il pallavolista Giovanni Polidori e l’argentino Juan Pablo Palacio, dal World Tour ai campi di padel del Numana Blu.

La formula

«La formula piace, stiamo avendo buoni riscontri - dice Neumann che a novembre ha ritirato il Premio Industria Felix assegnato alle migliori società di capitali per performance gestionali e affidabilità finanziaria, 160 su 840 mila in tutta Italia di cui soltanto 10 del settore turistico -. Aumentare gli investimenti, lavorando seriamente per il divertimento dei nostri ospiti, si traduce anche in un più ampio margine di guadagno. Il turismo crea un’importante filiera di crescita economica, ma per cavalcarne le infinite opportunità bisogna avere curiosità di conoscere, l’umiltà di imparare dagli altri e la determinazione nel migliorarsi sempre». La prossima sfida sarà destagionalizzare, unendo lusso, leisure e meeting in «un programma di hotel orizzontale mirato a lavorare 7/8 mesi l’anno».