Bettarini super ospite al Sottovento Sold out e assalto delle fan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Sold out a Sottovento di Numana per Stefano Bettarini. L’ex giocatore, oggi super inviato del Grande Fratello Vip, è stato ospite venerdì sera del locale di Jacopo Ascani, Andrea Iachini e Eugenio Gallo. Una serata in cui l’ex difensore di calcio ha scherzato con i vocalist e il pubblico lasciandosi andare ad attimi di estrema cordialità. Una serata tra “ amici”quella con Bettarini che non ha fatto a meno di richiamare al Sottovento tantissime donne. Un vero e proprio successo per il trio di giovani imprenditori che da 5 anni animano le serate sul tratto di costa marchigiana.Bettarini, appena arrivato, ha potuto gustare un assaggio di specialità di pesce cucinate per lui dallo chef del Bocasalina (ristorante gestito da 3 anni dal trio) Simone Stacco prima di prendere parte alla cena spettacolo al Sottovento. «Una cucina eccellente e raffinata- ha dichiarato Bettarini appena arrivato al Sottovento - Ero stato nelle Marche perché sono amante del mare e delle barche e qui avevo trovato qualcosa che mi interessava ma non ero mai riuscito ad ammirare bene queste zone. Sono fantastiche».Cosa ti è rimasto a livello personale dell’esperienza del Grande Fratello? «Questa è stata la mia più bella esperienza televisiva dal 2005 ad oggi. Quello che è accaduto all’interno del Grande Fratello è tutto vero. Spesso viene definito come studiato a tavolino ma posso garantire che non è così. Posso dire, invece, che dietro le quinte c’è un gruppo estremamente competente che studia la psicologia di tante persone messe insieme improvvisamente. Tra l’altro lì è tutto più complesso perché le persone non interagiscono con l’esterno e psicologicamente posso garantire che non è facile. Passi dal pianto alla risata in pochi attimi. Se riesci a completare il percorso significa che sei riuscito a metterti in gioco e a nudo come persona. E a volte tiri giù una maschera che hai portato su per anni. Non è emotivamente semplice. Sei h24 sotto i riflettori di un pubblico che non conosci».Dopo questa esperienza cosa vorresti fare? «Mi piacerebbe rifare l’inviato del Gf a gennaio. Per ora riprendo i miei ritmi”. E il calcio? Completamente abbandonato? «Ho fatto il mio percorso e ho avuto le mie soddisfazioni. Mi ero stufato. Ho trascorso 17 anni ad alti livelli, ora basta. Tra l’altro non ho un carattere che può stare ai comandi dei presidenti di turno», conclude Bettarini prima di buttarsi in una folla di fans.