Tremate, le streghe son tornate a San Giovanni in Marignano: pronta una scultura da quasi 3 metri

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - San Giovanni in Marignano in festa, torna La Notte delle Streghe. Dal 21 al 25 giugno torna il principale evento marignanese, La Notte delle Streghe”, che si preannuncia imperdibile tra scenografie, spettacoli, artisti internazionali ed un mare di volontari per il più atteso evento.

Stregata tutto l'anno

Da quest’anno poi San Giovanni sarà stregata tutto l’anno: è stata infatti installata la scultura di strega del Trentennale che verrà ufficialmente inaugurata all’evento di lancio de “La Notte delle Streghe”, mercoledì 21 giugno dalle ore 20.30 in Piazza Silvagni e a seguire in via Fosso del Pallone.

Il trentennale

La strega del Trentennale de “La Notte delle Streghe” è una scultura in corten, alta 2.70 m, realizzata da Luca Fronzoni “Il Folle” insieme ai ragazzi di Alternoteca ed è uscita dalle fiamme del Rogo nel 2018 per poi tornare in laboratorio in attesa dell’installazione definitiva.

La scultura si è realizzata con il contributo dell’Amministrazione comunale che aveva il desiderio di avere un elemento che restasse per sempre a celebrare il principale evento marignanese. Al termine dei lavori di Rigenerazione Urbana l’opera è stata installata presso il parchetto del Teatro A. Massari. In occasione del lancio dell’evento la strega verrà presentata ufficialmente ai presenti e sarà anche lanciato un progetto che la riguarda relativo al gadget 2023 de “La Notte delle Streghe”, ideato da Niccolò Tonelli in collaborazione con Aps Pro Loco.