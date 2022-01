Notre Dame de Paris compie 20 anni, Cocciante: «Uno spettacolo unico al mondo». Dall'8 al 10 aprile sarà nelle Marche

ANCONA - «All’inizio non ci credeva nessuno, anche in Francia», ha esordito Riccardo Cocciante alla presentazione del tour del ventennale dell’opera popolare moderna “Notre Dame De Paris” che da marzo a dicembre torna nei teatri italiani: al PalaPrometeo di Ancona sarà dall’8 al 10 aprile.



Il cast

In occasione di un anniversario così importante, solo ed esclusivamente per quest’anno, lo show avrà come protagonista l’intero cast originale del debutto, con il grande ritorno di Lola Ponce nei panni di Esmeralda insieme a Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Clopin), Matteo Setti (Gringoire), Tania Tuccinardi (Fiordaliso) e Graziano Galatone (Febo); special guest di alcune delle date Claudia D’Ottavi (Fiordaliso) e Marco Guerzoni (Clopin).



L’alchimia

“Notre Dame De Paris” racchiude un’alchimia unica e irripetibile. La firma inconfondibile di Riccardo Cocciante rende le musiche sublimi. L’adattamento del romanzo di Victor Hugo, è opera di Luc Plamondon e di Pasquale Panella, la regia è di Gilles Maheu, le coreografie di Martino Müller. I costumi sono di Fred Sathal e le scene di Christian Ratz. «È unica al mondo nella sua rappresentazione - ha sottolineato Cocciante - fra musica rock e classica. In questo 20esimo anniversario speriamo che il “2” ci porti fortuna perché i personaggi di “Notre Dame De Paris” hanno due anime dentro di loro. La forza, la maestosità e la grandezza di quest’opera popolare sono quelle del primo giorno – ha aggiunto Cocciante –. “Notre Dame De Paris” parla dell’anima umana, che è eterna e soffre, ieri come oggi, per amore e per le ingiustizie. Racconta dell’incapacità di accettare l’altro, il diverso da noi. La sua forza viene anche dal pubblico che continua ad appassionarsi alla storia di Esmeralda e Quasimodo, due diversi che lottano per essere amati e amare».



L’omaggio

Per questo ventennale dal debutto, le musiche e le canzoni di “Notre Dame De Paris” nella sua versione italiana saranno da oggi, venerdì 14 gennaio, disponibili su tutte le piattaforme digitali, per permettere agli amanti dello show di riascoltare in ogni momento i propri brani preferiti. Saranno disponibili la versione studio “Notre Dame De Paris (Platinum Edition)” e “Notre Dame De Paris - Live Arena Di Verona (2002)” cantante dagli interpreti originali.

