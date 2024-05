«Il festival “Lacrima in giallo” 2024 non celebra soltanto il noir, giallo o thriller, in ogni sua sfumatura ma sarà, nella sua quarta edizione, un festival letterario e pluriartistico». Così l’assessora alla cultura del Comune di Morro d’Alba, Alessandra Boldreghini, in apertura di presentazione della quarta edizione di un evento che ha conquistato un posto di prima fila fra quanti, del genere, si svolgono nella regione. Giallo e nero, colori che gli appassionati di atmosfere che mettono i brividi ormai conoscono ed apprezzano. «Morro - lo ha affermato anche il direttore artistico Alessandro Morbidelli, scrittore e docente - ha fatto tanta strada dimostrando che attraverso la cultura noir si può far crescere un genere che parla senza peli sulla lingua, senza nascondere le battute, senza edulcorare o proporre atmosfere melense. La “a” di arte va declinata al maiuscolo».

Il programma

Scorrendo il programma, ci si accorge che questa è una occasione che mette a contatto il territorio con i narratori che raccontano il nostro tempo nelle sue declinazioni più problematiche e complesse. Tra le braccia del magnifico camminamento “La Scarpa”, saranno presentati romanzi a tinte più o meno fosche di autori come Matteo Màzzoli ed il suo “Ombre di un’estate” e le autrici Francesca Bertuzzi con “La star” e Barbara Baraldi con “La bambola dagli occhi di cristallo”. La ciliegina sulla torta è il viaggio onirico fra le opere del maestro nativo di Morro Enzo Cucchi, uno dei pionieri della “transavanguardia”, in una mostra che sarà inaugurata il 31 maggio negli spazi espositivi di Santa Teleucania. E dopo il passato successo con le musiche dei Goblin, non poteva mancare una serata dedicata alle musiche da incubo con i Sadist, storica band metal italiana il cui live sarà aperto dalla performance della violoncellista Caterina Palazzi il 1 giugno. Poi esibizioni della banda cittadina, coinvolgimento, come ogni anno, delle scuole.

«Il Premio Terra Nera verrà assegnato all’I.C. Rossini di San Marcello, i cui studenti partecipano al concorso letterario “Racconti della nostra Terra» e saranno premiati dallo sponsor Matt di Jesi. I nostri eventi, attraversano ormai l’intera cultura di quello che è stato definito uno dei Borghi più belli d’Italia”, ha detto Morbidelli. È un appuntamento che coinvolge tutti. Si potranno gustare i prodotti tipici di Morro e la sua antica tradizione. «Siamo immersi nella bellezza, mostriamola, facciamo che sia partecipata da tutti, perché non è vero che l’erba del vicino è sempre più verde. Mi piacerebbe, ha concluso l’assessora Boldreghini, lasciare per il futuro un modello che si prenda cura dei nostri tesori».

Le collaborazioni

Il Festival Lacrima in giallo 2024 ha ottenuto, come le precedenti edizioni, il patrocinio della Regione Marche e della Provincia di Ancona. Viene realizzato in collaborazione con i sottoscrittori dei Patti della lettura del Comune di Morro d’Alba Città che legge, della Cantina Vicari, Cantina Bolognini, Cantina Ronconi, Cantina Romagnoli e delle Associazioni del Territorio: Banda Cittadina, Insieme si può Fare, Speiro, Circolo Acli, Circolo Morrese.