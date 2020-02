Noa a Porto San Giorgio presenta il suo album “Letters to Bach”

PORTO SAN GIORGIO - Mercoledì 19 febbraio, alle or 21.15, nel Teatro Comunale di Porto San Giorgio, si terrà il concerto di Noa, che porterà sul palco il suo nuovo album. Nessuno prima di lei aveva provato a scrivere canzoni sulle sonate di Bach, lei l’ha fatto, e ha chiamato il suo ultimo lavoro “Letters to Bach”. Ha scritto i testi e fuso le sonate del compositore tedesco con il genere jazz e la musica contemporanea. Noa affronta temi di impegno sociale, e scava a fondo nei rapporti tra gli uomini e tra genitori e figli. Noa porterà anche nuove versioni delle sue precedenti canzoni, e si cimenterà anche in alcune canzoni napoletane. Lo spettatore farà un viaggio emozionante nella musica dell’artista isreaeliana. Accanto a lei Gil Dor, alla chitarra, e Or Lubianiker al basso elettrico.

