Nicolai scoppia dopo la fine di Amici: «Raccomandato? Non sapevo nemmeno chi fosse Maria»

Nicolai Gorodiskii è un fiume in piena anche dopo la fine di Amici. Finito il programma di Maria De Filippi il ballerino ha voluto dire la sua su alcune cose e lo ha fatto attraverso il suo account Instagram. Rispondendo ai suoi hater ha parlato per la prima volta della sua presunta raccomandazione da parte di Maria.

«Ho letto pure un altro messaggio che diceva ‘raccomandato da Maria’: lei non mi poteva parlare tanto perché sennò la gente avrebbe pensato che sono raccomandato. Quindi niente, ragazzi, io con tutto il cuore vi dico che avevo deciso all’ultimo momento di fare Amici e, con tutto il rispetto, non conoscevo Amici e non sapevo chi fosse Maria», ha chiarito.

Il ballerino è stato molto discusso nel corso del programma, ma forse ora, a giochi finiti, spunta un suo mea culpa. «Non ho vinto Amici, ma ho capito cosa mi è mancato: avere il pubblico a casa dalla mia parte e anche essere più umile perché avvertivo che la gente non guardava più la mia danza, solo i momenti in cui esplodevo».

